CHP Hopa Belediye Başkan adayı Utku Cihan, "Hopa’nın çözülemeyecek bir sorunu yok ve belediye olarak sadece ilgi göstermek uzmanlarla çalışmak vatandaşları dinlemek lazım. Bizim seçim sürecinde hem de seçim süreci sonrasında Hopa halkının takdiriyle belediye başkanlığını aldığımız zamanda yine aynı yöntemlerle uzmanların katılımıyla, halkın katılımıyla ortak masalarda ortak akıllarla projelerimizi üreteceğiz ve hızlıca hayata geçireceğiz" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

CHP Hopa Belediye Başkan adayı Utku Cihan, "Hopa’nın çözülemeyecek bir sorunu yok ve belediye olarak sadece ilgi göstermek uzmanlarla çalışmak vatandaşları dinlemek lazım. Bizim seçim sürecinde hem de seçim süreci sonrasında Hopa halkının takdiriyle belediye başkanlığını aldığımız zamanda yine aynı yöntemlerle uzmanların katılımıyla, halkın katılımıyla ortak masalarda ortak akıllarla projelerimizi üreteceğiz ve hızlıca hayata geçireceğiz" dedi.

Artvin Hopa ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı olan Utku Cihan, ilçenin sorunlarını tespit ettiklerini ve en önemli konuları kapsayan 30 proje hazırladıklarını söyledi. Cihan, "Hopa halkının takdiriyle belediye başkanlığını aldığımız zamanda yine aynı yöntemlerle uzmanların katılımıyla, halkın katılımıyla ortak masalarda ortak akıllarla projelerimizi üreteceğiz ve hızlıca hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Utku Cihan, şunları söyledi:

"Öncelikle lansman tanıtım toplantısında ve aday tanıtım toplantısında Hopa’da gerçekten büyük bir heyecan vardı ve o heyecan aynı şekilde devam etti ve seçime kadar da devam edecek. Tabi 15 yılık bir belediye deneyimimiz var, 11 yıl boyunca İzmir Büyükşehir belediyesinde çalıştım ve seçim sonrasında İstanbul’da Sayın Ekrem başkanın kadrosunda yer aldım. Dolayısıyla 15 yıllık belediye deneyimimle birlikte Hopa’da belediyecilik anlamında neler yapabiliriz ve bunlara çalışarak özellikle Hopalıların isteklerini ve taleplerini geçtiğimiz üç ay boyunca toplayarak bazı projeler tasarladık. Yaklaşık 180 başlık var aslında ama ön plana çıkan 30 projeyi hazırladık. Mimarlarla, mühendislerle ve işin uzmanlarıyla çalıştık ve projelerimizi anlatmaya başladık. Bir aydır da projelerimizi anlatıyoruz, bazı temel sorunlar var ki çöpe dair sorunlar var, TIR parkına dair sorunlar var maalesef ve dolayısıyla bu tür kronik sorunları sokak hayvanları gibi sorunları nasıl çözeriz diye uzmanlarla masaya yatırdık, çözüm önerilerimizi yol haritamızı belirledik ve bunları da hem sosyal medyadan hem kitapçıklarla hem de mahalle toplantılarıyla ev toplantılarıyla anlatıyoruz. Hopa’nın çözülemeyecek bir sorunu yok ve belediye olarak sadece ilgi göstermek uzmanlarla çalışmak vatandaşları dinlemek lazım. Bizim seçim sürecinde hem de seçim süreci sonrasında Hopa halkının takdiriyle belediye başkanlığını aldığımız zamanda yine aynı yöntemlerle uzmanların katılımıyla, halkın katılımıyla ortak masalarda ortak akıllarla projelerimizi üreteceğiz ve hızlıca hayata geçireceğiz

"HOPA İÇİN PROJELERİMİZ VAR"

Hopa’nın kültürüne sanatına Hopa’nın şehirciliğine ilişkin projelerimiz var. Hızlıca bir kültür merkezine ihtiyacımız var. Tiyatro salonu olan, sinema salonu olan içerisinde bir sanat merkezine ihtiyacımız var. Sosyal tesislerimizin yerlerini belirledik ve dört tane sosyal tesisi yapacağız. Bütün Hopa halkının indirimli olarak yararlanabileceği kaliteli hizmet alacağı bir sosyal tesis olacak. Hopa’nın turizmini konuşmalıyız ve turizmden yeterli payı almıyor. Bunun için projelerimiz var, şelalelerimiz var, köprülerimiz var, tescilli anıtlarımız var dolayısıyla onları gün yüzüne çıkararak Hopa’nın tanıtımını yaparak turizmden yeterince pay almasını sağlıyor olacağız. Gençlerimiz için projelerimiz var, istihdama ilişkin projelerimiz var ve gençler için özellikle kuluçka merkezinde gençlerin bir araya gelmesi proje üretmeleri şirketler kurması ve kendi ekonomilerini saplamaları ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamak açısından belediye olarak onlara destek veriyor olacağız. Hopa’da güçlü üreten kadınlar ve onlara destek olmak için kooperatifleşmeyi ürettikleri ürünleri sergilenmesine yönelik kapalı pazar yerini hızlıca hayata geçiriyor olacağız."

Anka Haber Ajansı