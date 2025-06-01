Chp İl Başkanı Çelik: Kimseyi Yalnız Bırakmayacağız

Chp İl Başkanı Çelik: Kimseyi Yalnız Bırakmayacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP belediyelerine yapılan operasyonlar ve Gezi Direnişi'nin yıl dönümündeki anmalarda gözaltına alınan gençlere ilişkin, "Bu sabah hukuksuzca gözaltına alınan PM Üyemiz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yıl dönümünü anmak isterken gözaltına alınan gençlerimizin yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız.” dedi.

(İSTANBUL)-CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP belediyelerine yapılan operasyonlar ve Gezi Direnişi'nin yıl dönümündeki anmalarda gözaltına alınan gençlere ilişkin, "Bu sabah hukuksuzca gözaltına alınan PM Üyemiz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yıl dönümünü anmak isterken gözaltına alınan gençlerimizin yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız." dedi.

CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyonlarda belediye başkanları ve Gezi Park Direnişi’nin yıldönümünde yapılan anmalarda ise çok sayıda genç gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı İstanbul Vatan Emniyeti’ne götürüldü. Vatan Emniyet’e giden İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kimseyi yalnız bırakmayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Vatan Emniyet’teyiz. Bu sabah hukuksuzca gözaltına alınan PM Üyemiz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yıl dönümünü anmak isterken gözaltına alınan gençlerimizin yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez: Hoplasanız Da Zıplasanız Da Cumhurbaşkanımızı Deviremezsiniz
Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez: Hoplasanız Da Zıplasanız Da Cumhurbaşkanımızı Deviremezsiniz
Ekrem İmamoğlu: Sanıyorlar Ki Vazgeçeriz, Sanıyorlar Ki Bu Millet Susar. Hayır, Bu Millet Asla Susmayacak
Ekrem İmamoğlu: Sanıyorlar Ki Vazgeçeriz, Sanıyorlar Ki Bu Millet Susar. Hayır, Bu Millet Asla Susmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud İle Görüştü
Tbmm Adalet Komisyonu'nda 'Saraçhane' Tartışması... Murat Emir: Buraya Saraçhane Maddeleri Getirmişsiniz
Tbmm Adalet Komisyonu'nda 'Saraçhane' Tartışması... Murat Emir: Buraya Saraçhane Maddeleri Getirmişsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''önce 'terörsüz Türkiye'Ye Ardından Terörsüz Bölgeye Vasıl Olacağız''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''önce 'terörsüz Türkiye'Ye Ardından Terörsüz Bölgeye Vasıl Olacağız''
Chp'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Yavaş: "Böyle Adalet Olmaz"
Chp'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Yavaş: "Böyle Adalet Olmaz"
Diyarbakır Sokaklarını Gezen Chp’li Tanrıkulu: “İnsanlar Mutsuz, Gelecek Konusunda Endişe Var”
Diyarbakır Sokaklarını Gezen Chp’li Tanrıkulu: “İnsanlar Mutsuz, Gelecek Konusunda Endişe Var”