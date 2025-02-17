Chp İl Başkanlıklarından 'Şaibe' İddialarına Yanıt: İddialar, Gerçeği Yansıtmamaktadır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin, Şanlıurfa ve Konya İl Başkanları, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, iddiaların mesnetsiz, partiyi yıpratmaya yönelik olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin, Şanlıurfa ve Konya İl Başkanları, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, iddiaların mesnetsiz, partiyi yıpratmaya yönelik olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında soruşturma başlattı. CHP delegelerinin para karşılığı oy kullandığının iddia edilmesinin ardından Mardin, Şanlıurfa ve Konya İl Başkanları açıklama yaptı.

"Bu tür mesnetsiz iddialara karşı dimdik duracağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz"

CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son günlerde, partimizin 4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı ile ilgili bazı medya organlarında ve sosyal medyada "şaibe" iddiaları olarak nitelendirilen çeşitli söylemler yer almaktadır. Bu iddialar üzerine, CHP Mardin İl Başkanlığı olarak bir açıklama yapma gereği duyduk. 38. Olağan Kurultayımız, partimizin tüzüğü ve demokratik teamülleri çerçevesinde, delegelerimizin özgür iradesiyle gerçekleştirilmiştir. Kurultay süreci, parti içi demokrasinin en güzel örneklerinden birini teşkil etmiş; genel başkanlık seçimi, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin belirlenmesi büyük bir olgunluk ve katılım ile tamamlanmıştır.

Ortaya atılan iddialar, somut delillerden yoksun, spekülatif ve partimizin birliğini, beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlerdir. CHP Mardin İl Başkanlığı olarak, bu tür asılsız iddiaların partimizin kurumsal kimliğine ve mücadele azmine gölge düşürmesine izin vermeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz. Kurultay sürecinde herhangi bir usulsüzlük ya da şaibe bulunmamaktadır; bu tür söylemler, partimizin güçlü duruşunu ve halk nezdindeki güvenilirliğini hedef alan kötü niyetli bir algı operasyonunun parçasıdır.

Partimiz, her zaman olduğu gibi, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeye, ülkemizin demokrasi ve adalet mücadelesine katkı sunmaya devam edecektir. CHP Mardin İl Başkanlığı olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, partimizin hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğimizi ve bu tür mesnetsiz iddialara karşı dimdik duracağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu vesileyle tüm Mardinli hemşehrilerimize ve partililerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyor, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

"Partimize yönelik asılsız iddialar ve yapılan açıklamalar bizleri hiçbir biçimde yıldıramayacaktır"

CHP Konya İl Başkanı Yaman da ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bazı ulusal basında yayınlanan Konyalı kurultay delegelerine para verilmesi ve fikirlerini değiştirmesi iddiası asılsız olduğu kadar, yalan bir haberdir. Gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü partimiz delegeleri şerefli ve namuslu insanlardır. Bu tür olaylara da tenezzül etmez. Yapılan bu gerçek dışı mesnetsiz haberi lanetliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı her partilinin şerefidir. Şerefimizi tartışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi de değildir. Şaibe arayanların bakacağı ilk yer ayna, son yer ise partimiz Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Partimize yönelik asılsız iddialar ve yapılan açıklamalar bizleri hiçbir biçimde yıldıramayacaktır. Aksine birbirimizle kenetlenmeyi ve birlikteliğimize güçlendirecektir. Halkımızın güveni ve desteğiyle halkın iktidarını birlikte kuracağız. Ülkemiz aydınlık refaha kavuşacaktır."

"Geçmiş kurultayları tartışmaya açmak, yalnızca AKP'nin ekmeğine yağ sürmektir"

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa İl Örgütü ve delegeleri kurultay sürecinde özgür iradeleriyle hareket etmiş, hiçbir baskı, tehdit veya menfaat karşılığında oy kullanmamıştır. Delegelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun ilkelerine bağlı kalarak, en doğru kararı vicdanlarıyla vermiştir. Şanlıurfa delegelerimizin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiştir. Şanlurfa delegelerine yönelik herhangi bir maddi menfaat karşılığında Sayın Özgür Özel'e oy verildiği iddiası iftiradan ibarettir ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı, tüm hukuki çerçeveler içerisinde tüm hukuki süreçler içerisinde gerçekleşmiş, yasal süreçler eksiksiz bir şekilde işletilmiştir. Bu kurultayı mahkeme salonları üzerinden tartışmaya açmak, hukuki değil siyasi araçsallaştırmanın bir anlayışının ürünüdür. Bugün Türkiye'nin gerçek gündemi halkın yoksulluğa mahkum edilmesi, adaletin yok edilmesi ve ekonomik bir çöküşün olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi işsizlikle, yoksullukla, hukuksuzlukla mücadeledir. Bu partiyi iç çekişmelere sürüklemek, geçmiş kurultayları tartışmaya açmak, yalnızca AKP'nin ekmeğine yağ sürmektir."

Anka Haber Ajansı