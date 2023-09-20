Chp İl Ve İlçe Örgütleri, Mardin'de Kayyum Atanan Ve Akp'li Belediyelerden Hesap Cetvellerini Talep Etti

MURAT AKGÜL

CHP Mardin il ve ilçe başkanlıkları Mardin'de bulunan kayyum yönetimindeki belediyeler ile AK Partili belediyelere dilekçe vererek gelir gider cetvellerinin açıklanmasını istedi.

CHP Mardin il ve ilçe yönetimleri bugün saat 11.00'da Mardin Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine giderek, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılının Ocak ve Eylül dönemine ait hesap bilgilerini gelir- gider cetvellerini, bütçe ve bütçe gerçekleşme rakamlarının taraflarına da bildirilmesini istedi.

Dilekçede, "Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019, 2020, 2021, 2022 yılları Ocak-Aralık dönemi ile 2023 yılı Ocak-Eylül dönemine ait hesap tabloları, gelir ve gider cetvellerinin, bütçe ve bütçe gerçekleşme rakamlarının ve varsa diğer mali belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında İl Başkanlığımıza verilmesini talep ediyoruz. Kamu adına ve Mardin Halkı adına yapacağımız bu kamusal denetim çalışmasında bizimle işbirliğinde bulunacağınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

"KAMUSAL DENETİM GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesine giderek, dilekçeyi teslim eden CHP Mardin İl Başkanı Hasan Eken şunları söyledi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi Mardin il örgütü olarak Mardin Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılının Ocak ve Eylül dönemine ait hesap bilgilerini gelir- gider cetvellerini bütçe ve bütçe gerçekleşme rakamlarını belediyelerimizden talep ettik. Bugün saat 11.00'de Mardin Büyükşehir Belediyesine ve Mardin ilçe başkanlıkları da Mardin’deki ilçe Belediyelerine de giderek aynı anda dilekçelerini verip bu belgeleri talep ettik. Biz bu belgeler üzerinde incelemelerde bulunup Mardin halkı adına kamusal denetim görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Mardin ilimizde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ana muhalefet partisi olarak yerel yönetimlerde Mardin halkından toplanan paraların nerelere harcandığının takipçisi olacağız. Bunu da bilgi edinme hakkı kanununda kapsamında belediyelerden talep ettiğimiz belgeler üzerinde yapacağımız incelemelerle gerçekleştireceğiz. Bu yapacağımız incelemelerin neticesini de halkımızda paylaşacağız. Ortada eğer şüpheli bir durum varsa halkımızla paylaşacağız. Yönetmenliklere, kanunlara uygun bulduğumuz takdirde halkımıza paylaşacağız. Buradaki amacımız Mardin Halkı adına bir denetim gerçekleştirmektir. Bu bizim asli görevimizden biridir."

Anka Haber Ajansı