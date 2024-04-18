Chp İlçe Başkanlarından Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi ve yönetimi ile CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Ataç’a hayırlı olsun dileklerini ileten Çerçi ve Çınar, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında Ataç'tan bilgi alarak, kendisine başarılar diledi.

Ataç ise “Her zaman olduğu gibi bu dönemde de güzel şehrimiz ve ülkemiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı