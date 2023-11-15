Chp İlçe Örgütleri, İstanbul Adliyesi'nde "adalet Ve Demokrasi Nöbeti'ne Devam Etti

Chp İlçe Örgütleri, İstanbul Adliyesi'nde "adalet Ve Demokrasi Nöbeti'ne Devam Etti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP ilçe örgütleri devam etti.

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- ADEM KARABAYIR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP ilçe örgütleri devam etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in pazartesi günü partililerle birlikte İstanbul Adliyesi önünde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP Beşiktaş, Adalar ve Avcılar ilçe örgütleri devam etti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP'li ilçe örgütleri üyeleri, Anayasa ve TBMM İçtüğü kitapçığı ile "hak, hukuk, adalet" dövizleri taşıdı. Nöbete Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de gelerek destek verdi.

Anka Haber Ajansı

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