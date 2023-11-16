Chp İlçe Örgütleri İstanbul Adliyesi'nde "adalet Ve Demokrasi Nöbeti"ne Bugün De Devam Etti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün de CHP ilçe örgütleri devam etti.

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün de CHP ilçe örgütleri devam etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in pazartesi günü partililerle birlikte İstanbul Adliyesi önünde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün Beykoz, Beyoğlu, Bağcılar ilçe örgütleri devam etti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP Beykoz, Beyoğlu, Bağcılar ilçe örgütlerinin yöneticileri, Anayasa ve TBMM İçtüğü kitapçığı ile "hak, hukuk, adalet" dövizleri taşıdı.

Bugünkü eyleme DİSK Emekli-Sen Şişli Şubesi de destek verdi.

Anka Haber Ajansı