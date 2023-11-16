Chp İlçe Örgütleri İstanbul Adliyesi'nde "adalet Ve Demokrasi Nöbeti"ne Bugün De Devam Etti

Chp İlçe Örgütleri İstanbul Adliyesi'nde "adalet Ve Demokrasi Nöbeti"ne Bugün De Devam Etti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün de CHP ilçe örgütleri devam etti.

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün de CHP ilçe örgütleri devam etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in pazartesi günü partililerle birlikte İstanbul Adliyesi önünde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün Beykoz, Beyoğlu, Bağcılar ilçe örgütleri devam etti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP Beykoz, Beyoğlu, Bağcılar ilçe örgütlerinin yöneticileri, Anayasa ve TBMM İçtüğü kitapçığı ile "hak, hukuk, adalet" dövizleri taşıdı.

Bugünkü eyleme DİSK Emekli-Sen Şişli Şubesi de destek verdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Artvin Ardanuç'tan Yargıtay’a Anayasa Kitapçığı Gönderildi
Artvin Ardanuç'tan Yargıtay’a Anayasa Kitapçığı Gönderildi
Chp Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Chp Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sağlık Bakanı Koca, Chp’li Deniz Demir’in Sorusuna Yanıt Verdi: "Ulucanlar Göz Hastanesi Kapatılmayacak"
Sağlık Bakanı Koca, Chp’li Deniz Demir’in Sorusuna Yanıt Verdi: "Ulucanlar Göz Hastanesi Kapatılmayacak"
Sezgin Tanrıkulu: "siyasi Atmosferden Etkilenen Kurullar Kürtçe Sanata Desteği En Aza İndirmekteler
Sezgin Tanrıkulu: "siyasi Atmosferden Etkilenen Kurullar Kürtçe Sanata Desteği En Aza İndirmekteler
İyi Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Arslan Partisinden İstifa Etti
İyi Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Arslan Partisinden İstifa Etti
Mustafa Sarıgül: "Emeklilerimize Hak Ettiği Saygıyı Gösterin"
Mustafa Sarıgül: "Emeklilerimize Hak Ettiği Saygıyı Gösterin"
Okan Gaytancıoğlu: “Süte Zam Asılsız Çıktı”
Okan Gaytancıoğlu: “Süte Zam Asılsız Çıktı”