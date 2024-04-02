Chp; İstanbul, Ankara Ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinde Çoğunluğu Elde Etti

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. 148 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin 87 üyesinin olacağı, 316 üyeli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin 130 üyesinin ve 184 üyeli İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ise 140 olması bekleniyor.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. 148 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin 87 üyesinin olacağı, 316 üyeli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin 130 üyesinin ve 184 üyeli İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ise 140 olması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 148 üyesinden kesin olmayan sonuçlara göre 87 üyesinin CHP’nin kalan 61 üyenin ise AKP ve MHP’li üyelerden oluşacağı hesaplanıyor.

316 üyeli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 184 CHP, 130 AKP ve 2 de MHP’li üyenin yer alması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 184 üyeden 38’inin AKP, 6’sının MHP ve 140’nın CHP’nin olacağı belirtiliyor.

2019 seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 312 üyesinden AKP'nin 174, MHP'nin 5, İYİ Parti'nin 12, Bağımsız 2 ve CHP'nin 119 üyesi bulunuyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 148 üyesinden 108’inin AKP, 40’ı ise CHP ve İYİ Parti’nin üyelerinden oluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 177 üyesinden AKP'nin 45, MHP'nin 6, bağımsız 6, İYİ Parti'nin 8, kayyum 1 ve CHP'nin 111 üyesi bulunuyordu.

Anka Haber Ajansı