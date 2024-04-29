Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, "1 Mayıs’ta Taksim" Çağrısı Yaptı. Chp İstanbul İl Örgütü Taksim’e Yürüyecek

Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, "1 Mayıs’ta Taksim" Çağrısı Yaptı. Chp İstanbul İl Örgütü Taksim’e Yürüyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00’da Saraçhane’de buluşarak Taksim’e yürüyecek.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00’da Saraçhane’de buluşarak Taksim’e yürüyecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim’e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00’da Saraçhane’de buluşarak Taksim’e yürüyecek. Çelik’in X hesabından yaptığı duyuru şöyle:

“1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba Toplanma alanı: Saraçhane Saat: 10.00.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı’nda toplanılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Anka Haber Ajansı

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