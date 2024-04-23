Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu 2’nci Sınıf Öğrencisi Özcan’a Devretti

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünde makam koltuğunu ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Ayaz Eren Özcan’a devretti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünde makam koltuğunu, Şişli Kent Eğitim Koleji 2’nci sınıf öğrencisi Ayaz Eren Özcan’a devretti. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleşen sembolik devir teslim töreninde Çelik, öğrencileri ve ailelerini makamında ağırladı, sohbet etti.

Koltuğa oturan Özcan, günün anlamı üzerine 23 Nisan ile ilgili hazırladığı kısa konuşmasında, “Sevgili arkadaşlarım, bugün 23 Nisan. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104. yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk, böyle önemli bir günü biz çocuklara bayram armağan etmiştir. Dünya çocuklarıyla paylaştığımız bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Sevinelim, eğlenelim. Bugün bizim gelecek, bizim bu vatan. Daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk ve barış içinde yaşayabilmek ümidiyle yaşasın 23 Nisan” dedi.

“ÇOCUKLARIN YAŞAYABİLECEĞİ BİR DÜNYA İSTİYORUM”

Konuşmanın ardından öğrenciler, sırayla başkanlık koltuğuna oturdu. Öğrencilerden Elif Yılmaz, daha temiz bir doğa istediklerini belirterek “Çocukların yaşayabileceği bir dünya istiyorum. Daha çok çöp toplama, doğa temizleme yarışmaları yapılsın istiyorum. Böylece doğamız daha temiz olur. Yaşamımız daha çok ilerler” ifadelerini kullandı. Özcan da arkadaşlarına hediyelerini dağıttı. Özgür Çelik, daha sonra il başkanlığının giriş katında öğrencilerle ve onların velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anka Haber Ajansı