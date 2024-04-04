Chp İstanbul İl Başkanı Çelik: Beykoz'da Adayımız Alaattin Köseler'in Kazandığı Ysk Kararıyla Kesinleşti

Chp İstanbul İl Başkanı Çelik: Beykoz'da Adayımız Alaattin Köseler'in Kazandığı Ysk Kararıyla Kesinleşti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da CHP adayı Alaattin Köseler'in seçimi kazandığının kesinleştiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da CHP adayı Alaattin Köseler'in seçimi kazandığının kesinleştiğini açıkladı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

Anka Haber Ajansı

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