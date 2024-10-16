Chp İstanbul İl Başkanı Çelik: İktidar, Siyasallaştırdığı Yargı Aracılığıyla Bize Gözdağı Vermeye Çalışıyor

Chp İstanbul İl Başkanı Çelik: İktidar, Siyasallaştırdığı Yargı Aracılığıyla Bize Gözdağı Vermeye Çalışıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suç makineleri, çete liderleri adliyelerin arka kapısından serbest bırakılırken, yargının ne işle uğraştığı bir kez daha ortaya çıktı. İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla bize gözdağı vermeye ve siyasi mühendislik yapmaya çalışıyor" dedi.

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilmesi kararına ilişkin "Suç makineleri, çete liderleri adliyelerin arka kapısından serbest bırakılırken, yargının ne işle uğraştığı bir kez daha ortaya çıktı. İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla bize gözdağı vermeye ve siyasi mühendislik yapmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verdiği "zorla getirme" kararına tepki gösterdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Suç makineleri, çete liderleri adliyelerin arka kapısından serbest bırakılırken, yargının ne işle uğraştığı bir kez daha ortaya çıktı. İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla bize gözdağı vermeye ve siyasi mühendislik yapmaya çalışıyor. Ancak biz, saray talimatlı yargı operasyonlarına tek bir Cumhuriyet Halk Partisi neferini bile yedirmeyiz.

7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan ve iktidarın propaganda aygıtlarıyla büyütülen bu tavır da ters tepecek. Hukuk sopasıyla siyaset dizayn etme gayreti başarısız olacak. Göreceğiz bakalım, el mi yaman bey mi yaman!"

Anka Haber Ajansı

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