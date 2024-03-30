Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi'nin Numarasını Paylaştı: 0212 706 09 89

Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi'nin Numarasını Paylaştı: 0212 706 09 89

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi'nin; 0212 706 09 89 numaralı iletişim bilgisini paylaştı, "Haydi Sandığa" çağrısı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi'nin; 0212 706 09 89 numaralı iletişim bilgisini paylaştı, "Haydi Sandığa" çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özgür Çelik, iletişim merkezinin 31 Mart sabahı 06:00 itibarıyla hazır olacağını belirtti. Çelik'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Değerli İstanbullular,

Seçim günü karşılaşabileceğiniz olası sorunlar ve sorularınız için kurduğumuz Sandık Güvenliği Çağrı Merkezimiz, size teyitli bilgilerle yardımcı olmak için yarın sabah saat 06.00 itibarıyla hazır bekliyor olacak. Numarayı kaydetmeyi ve bu görseli çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi: 0212 706 09 89. Haydi sandığa!"

Anka Haber Ajansı

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