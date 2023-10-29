Chp İstanbul İl Başkanı Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl Önce Bu Coğrafyaya Güneş Gibi Doğdu"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Cumhuriyete sahip çıkmak, aynı zamanda, tek adam zihniyetine karşı milletin egemenliğini, kişisel çıkarlara karşı kamu yararını ve toplumun kolektif çıkarını da savunmaktır” mesajını yayınladı.

Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir yazılı mesaj yayınladı. Çelik’in mesajı şöyle:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BU COĞRAFYAYA 100 YIL ÖNCE GÜNEŞ GİBİ DOĞDU: Hepimiz; bu büyük acıların ve yoklukların içinde savaşarak bize vatan yaratmış bir milletin torunlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti; bu coğrafyaya 100 yıl önce güneş gibi doğmuş, imrenilen, kıskanılan ve örnek alınan bir devlet olmuştur. Ulu Önderimiz Atatürk sadece bu topraklar için değil, çağdaş ve medeni bir toplum olmak için de büyük savaş vermiştir. Büyük Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda kısa zamanda büyük devrimlerle gücünü gösteren genç Türkiye Cumhuriyeti, borçlarını öderken eğitimden sanayiye, sosyal haklardan kültür sanata her alanda çağ atlayan, hızla gelişen ve saygı gören bir ülke olmuştur.

BUGÜN SAĞLIK, ÇEVRE, EĞİTİM, BARINMA İÇİN TEKRAR MÜCADELE EDİYORUZ: Halkın egemenliğini ve iktidarını kazandığı 29 Ekim 1923, herkesi eşit kılan, insanlarımızın kulluktan vatandaşlığa kavuştuğu, kadının ikinci sınıf olmaktan kurtulduğu dönemin başladığı gündür. 29 Ekim 1923, egemen devletlerin bu topraklar üzerindeki hayallerinin suya düştüğü gündür. 29 Ekim 1923, çağdaş ülkelerle yarışacak şanlı şerefli bir ülkenin doğum günüdür. İlk maddesinde Türkiye Devleti’nin bir Cumhuriyet olduğu belirtilen Anayasamız, hemen ardından gelen maddede “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” der. Bugün ise 100. yaşına girmiş Cumhuriyetimizde, yine Anayasamızda yer alan düşünce, din ve vicdan, haberleşme, toplantı ve gösteri, basın, sanat alanlarındaki özgürlüklerden; yaşama, eğitim öğretim, sağlık, çevre, barınma ve sosyal güvenlik haklarına kadar kazançlarımız için tekrar mücadele veriyoruz.

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAK, TEK ADAM ZİHNİYETİNE KARŞI MİLLETİN EGEMENLİĞİNİ SAVUNMAKTIR: “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Kurucu Önderimizin izinde yasaklara, haksızlığa, hukuksuzluğa, eşitsizliğe boyun eğmemiz mümkün değildir. Ülkemizi başka devletlerin güdümüne sokacak, güvenliğimizi, geleceğimizi, çıkarlarımızı düşünmeden hareket edecek her kim olursa olsun karşısında Türkiye Cumhuriyeti’ni seven milyonları bulacaktır. Bu gücün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu eşsiz ülkenin vatandaşları, Cumhuriyetimizin 100. yılını bütün dünyaya duyurmak yerine kendine bahanelerden zırh yapanlara ve kişisel ihtiraslarına feda edilemeyecek kadar değerlidir. Çocukluğunu, gençliğini, emekliliğini insanca yaşayan, çalışmasının karşılığını alan, çağdaş eğitime erişen, sağlık hizmeti alan, gerçeklerden haberdar olan, sanatını icra eden, protesto hakkını kullanan, din ve vicdan özgürlüğü olan, hukuk şemsiyesi altında geleceğe umutla bakan, fikri ve vicdanı hür yurttaşlar olarak yaşamak için tek çare; demokrasinin, laikliğin, çağdaşlığın ve özgür düşüncenin teminatı olan Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Cumhuriyete sahip çıkmak, aynı zamanda, tek adam zihniyetine karşı milletin egemenliğini, kişisel çıkarlara karşı kamu yararını ve toplumun kolektif çıkarını da savunmaktır.

BU ÜLKENİN ÖZ EVLADI OLAN HERKESİN, CUMHURİYETİ YAŞATMAK ATALARINA OLAN EN BÜYÜK BORCU VE SORUMLULUĞUDUR: Büyük Atatürk’ün “Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” dediği gibi bu uğurda mücadele etmek, bu ülkenin öz evladı olan herkesin atalarına olan en büyük borcu ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlık ve özgürlük adına canı pahasına mücadele eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, dava arkadaşlarını, Millî Mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Nice yüz yılları kutlasın cumhuriyetimiz. Bin yaşa Türkiye Cumhuriyeti.”

Anka Haber Ajansı