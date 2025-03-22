Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "20.30'da Saraçhane'deyiz"

Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "20.30'da Saraçhane'deyiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten vatandaşlara, "20.30'da Saraçhane'deyiz. Ay yıldızlı bayrağını al, gel. Bu mücadele hepimizin" çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten vatandaşlara, "20.30'da Saraçhane'deyiz. Ay yıldızlı bayrağını al, gel. Bu mücadele hepimizin" çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından vatandaşları Saraçhane’ye "'davet'" etti. Çelik, şunları kaydetti:

"20.30'da Saraçhane'deyiz. Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır. Ay yıldızlı bayrağını al, gel. Bu mücadele hepimizin."

Anka Haber Ajansı

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