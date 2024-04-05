Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 6 İlçemiz İçin Ysk’ya Başvurduk

Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 6 İlçemiz İçin Ysk’ya Başvurduk

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Pendik, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ümraniye’de belediye başkanlıkları için yaptıkları itirazların ilçe ve il seçim kurullarında reddedildiğini, bugün itibarıyla da itirazları YSK’ya taşıdıklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Pendik, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ümraniye’de belediye başkanlıkları için yaptıkları itirazların ilçe ve il seçim kurullarında reddedildiğini, bugün itibarıyla da itirazları YSK’ya taşıdıklarını açıkladı.

"BAHÇELİEVLER’DE YAPILAN ÇİFTE STANDARTTIR"

Özgür Çelik konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Arnavutköy, Pendik, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ümraniye’de itirazlarımız ilçe ve il seçim kurullarında reddedildi. Bugün itibarıyla YSK’ya altı ilçemizle ilgili itirazlarımızı gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa’da olduğu gibi bizim itiraz ettiğimiz ilçelerde de oyların sayılmasını istiyoruz! Özellikle Bahçelievler’de rakip siyasi partinin, kazandığımız meclis çoğunluğuna itirazı kabul edilip geçersiz oylarda sayım yapılırken, bizim itiraz ettiğimiz belediye başkanlığında sayımın reddedilmesi çifte standarttır!"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel: "Tüm Vatandaşlarımızın Ve İslam Aleminin Mübarek Kadir Gecesi'ni Kutluyorum"
Özgür Özel: "Tüm Vatandaşlarımızın Ve İslam Aleminin Mübarek Kadir Gecesi'ni Kutluyorum"
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan Bayramlaşma Mesaisi
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan Bayramlaşma Mesaisi
Karaburun’da Mazbata Bayramı
Karaburun’da Mazbata Bayramı
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, “Bu Makam, Çiğli Halkınındır”
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, “Bu Makam, Çiğli Halkınındır”
İnan Akgün Alp: "Tuzluca Belediye Başkanı Cemal Kurnaz’dır, Mazbatasını Almadan Gitmeyeceğiz"
İnan Akgün Alp: "Tuzluca Belediye Başkanı Cemal Kurnaz’dır, Mazbatasını Almadan Gitmeyeceğiz"
Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Görevi Devraldı
Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Görevi Devraldı
Akşener Nevşehir’de: “Oy Oranına Üzülüyoruz. Ama Aldığımız Yerlere Baktığımızda Sevinçten Uçuyoruz”
Akşener Nevşehir’de: “Oy Oranına Üzülüyoruz. Ama Aldığımız Yerlere Baktığımızda Sevinçten Uçuyoruz”