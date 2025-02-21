Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Ekrem İmamoğlu’nun Yolu Açık Olsun. Yolumuz Açık Olsun"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak, "Anadolu çağırıyor. Yarınlar çağırıyor. Gerçeğin, sevginin, dayanışmanın, adaletin hikayesini örecek bir adım daha istiyor şimdi gelecek. Duraksamadan, yılmadan, taşlara aldırmadan, milyonlarca yüreğin çağrısına İstanbul'dan atılacak o adım, bu hikaye, bizim yolumuz. 85 milyonun yolu. Hep birlikte bir adım daha. Mücadelenin, dayanışmanın, yarın

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak, "Anadolu çağırıyor. Yarınlar çağırıyor. Gerçeğin, sevginin, dayanışmanın, adaletin hikayesini örecek bir adım daha istiyor şimdi gelecek. Duraksamadan, yılmadan, taşlara aldırmadan, milyonlarca yüreğin çağrısına İstanbul'dan atılacak o adım, bu hikaye, bizim yolumuz. 85 milyonun yolu. Hep birlikte bir adım daha. Mücadelenin, dayanışmanın, yarınların yolu aydınlık olsun. Omuz omuza olmaktan onur duyduğumuz Ekrem İmamoğlu’nun yolu açık olsun. Yolumuz açık olsun" ifadesini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvurusunu yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yola Çıkıyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu yol Samsun görmüş, bu yol Sivas, Erzurum görmüş"

"Bir yol uzanıyor önümüzde. Üzerinde bir halkın emeğinin, tarihinin, çalışkan yüreğinin izi var. Üzerine milyonlarca tırpan inmiş bereketli bir yol bu. Siperleri çiçek açmış dağlardan geçiyor. Mektebinden umuduyla çıkan bir gencin önünde kıvrılıyor, milyonlarca annenin duası oluyor sonra. Mücadelesini bir kırık gözlükte taşıyanların hikayesini anlatıyor bu yol. Mücadelesini evladının adında taşıyan milyonlarca babanın önüne seriliyor. Bu yol Samsun görmüş, bu yol Sivas, Erzurum görmüş. Bu yolun bir ucu umut, adalet. Bir ucu ta uzak Asya’dan uzanıyor.

"Mücadelenin, dayanışmanın, yarınların yolu aydınlık olsun"

Son yüz yılın hikayesi atıyor bu yolun nabzında. Bir adım ve sonra bir adım daha. Hep birlikte. Hepimiz için bir adım daha. İlk adımın kararlılığıyla. Bugün bir adım daha atıyoruz. Anadolu çağırıyor. Yarınlar çağırıyor. Gerçeğin, sevginin, dayanışmanın, adaletin hikayesini örecek bir adım daha istiyor şimdi gelecek. Duraksamadan, yılmadan, taşlara aldırmadan, milyonlarca yüreğin çağrısına İstanbul'dan atılacak o adım, bu hikaye, bizim yolumuz. 85 milyonun yolu. Hep birlikte bir adım daha. Mücadelenin, dayanışmanın, yarınların yolu aydınlık olsun. Omuz omuza olmaktan onur duyduğumuz Ekrem İmamoğlu’nun yolu açık olsun. Yolumuz açık olsun."

Anka Haber Ajansı