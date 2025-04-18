Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Gazeteciler, Avukatlar Ve Öğrenciler Yargılanıyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Şu anda burada gazeteciler yargılanıyor, gençler yargılanıyor ve içlerinde avukatlar var yargılanan. Yani sadece gençler değil aynı zamanda gazeteci ve avukatlar da var yargılanan. Haber yapmak için Saraçhane'ye gelen basın görevlilerini, gazetecileri alıp, karga tulumba ters kelepçeyle otobüslerin içerisine attılar. Kimisi cezaevine girip çıktı. Gazeteciler yargılanıyor, haber yapmak isteyen gazeteciler yargılanıyor. Avukatlar yargılanıyor, öğrenciler yargılanıyor" ded

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Şu anda burada gazeteciler yargılanıyor, gençler yargılanıyor ve içlerinde avukatlar var yargılanan. Yani sadece gençler değil ,aynı zamanda gazeteci ve avukatlar da var yargılanan. Haber yapmak için Saraçhane'ye gelen basın görevlilerini, gazetecileri alıp, karga tulumba ters kelepçeyle otobüslerin içerisine attılar. Kimisi cezaevine girip çıktı. Gazeteciler yargılanıyor, haber yapmak isteyen gazeteciler yargılanıyor. Avukatlar yargılanıyor, öğrenciler yargılanıyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası yaşanan eylemler gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerin, gazetecilerin ve avukatların duruşması öncesi ve sonrası Çağlayan Adliye'sinin önünde gerçekleşen gösterilerde 2 genç daha gözaltına alındı. Adliye'nin önüne dayanışmak için gelen gençler bu gözaltılara da tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de gençler destek verdi. Çelik, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Çağlayan Adliye'sinin etrafındaki bu ablukanın kalkmalı"

"Gençlerle birlikte içerdeki duruşmaları takip ediyoruz. Öncelikle Çağlayan adliyesi bu sabah bir abluka altına alındı. Yargılanan, duruşması olan gençlerin ailelerinin içeriye girmesine izin verilmedi. Bırakın ailelerini yargılanan gençlerin içeriye girilmesine izin verilmedi. Bir kaç tane genç sabah 10.30'da "Duruşmam var" dediği halde içeri alınmıyor, kollukla karşı karşıya bırakılıyor. 2 öğrencinin şu anda burada gözaltına alındığına dair bir bilgi var. Biz de onun için buraya geldik ve gençlerin yanında olmak için buradayız. Bu uygulamanın da kesinlikle yanlış bir uygulama olduğunu, Çağlayan Adliyesi'nin etrafındaki bu ablukanın kalkması gerektiğini ifade ediyoruz. Gençler burada ne yapıyor? Arkadaşlarına sahip çıkmak için buradalar. Arkadaşları içeride yargılanıyor; üniversite gençleri de aileler de burada hem çocuklarını hem arkadaşlarının yanında onlarla bir dayanışma içinde olmak için buraya geldiler. Buranın her tarafı ablukaya alınmış bu uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekir.

Bugünkü sürece yönelik de şunu ifade etmek isterim: Şu anda burada gazeteciler yargılanıyor, gençler yargılanıyor ve içlerinde avukatlar var yargılanan. Yani sadece gençler değil, aynı zamanda gazeteci ve avukatlar da var yargılanan. Haber yapmak için Saraçhane'ye gelen basın görevlilerini, gazetecileri alıp, karga tulumba ters kelepçeyle otobüslerin içerisine attılar. Kimisi cezaevine girip çıktı. Gazeteciler yargılanıyor, haber yapmak isteyen gazeteciler yargılanıyor. Avukatlar yargılanıyor, öğrenciler yargılanıyor. Niye sokağa çıktı gençler 18-19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleştirildi. 18 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. 19 Mart'ta da sabahın erken saatinde gözaltına alındı ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak Silivri zindanına gönderildi.

"Öğrencilere bir an önce berat kararı verilmesi gerekir"

Yargılanan gençlere beraat verilmesi gerekir bir. İki henüz hala tutuklu olan gençler var. Cezaevlerinde tutuklu olan gençler var. Bayram günü ailelerinde uzak, cezaevlerine koydular, eğitimlerinden uzak kalmak zorundalar. Gençlerin, öğrencilerin sınavları var. Mevcut yargılanan gençlere öğrencilere bir an önce berat kararı verilmesi gerekir. Tutuklu öğrencilerin de bir an önce serbest bırakılması gerekir."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, açıklamalarının ardından öğrencilerle birlikte oturma eylemi yapıldı. Oturma eylemi yapılırken gençler, "Baskılar bizi yıldıramaz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Anka Haber Ajansı