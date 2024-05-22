Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hep Birlikte Adalet Mücadelesi Vermek Zorundayız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 10 yıl önce Okmeydanı Cemevi’nde katıldığı cenaze töreni sırasında avluda beklerken isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt’un anmasına katıldı. Çelik, “Uğur Kurt'un katiline on iki bin yüz lira gibi ödül gibi bir ceza uygulanırken, Gezi davasında bu kentin hakkını korumaya çalışan, bu kentin yeşilini korumaya çalışan, doğasını korumaya çalışan özgürlük talep eden, demokrasi talep eden arkadaşlarımız halen cezaevinde ve çok uzun yıllar cezalar verildi. H

(İSTANBUL) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 10 yıl önce Okmeydanı Cemevi’nde katıldığı cenaze töreni sırasında avluda beklerken isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt’un anmasına katıldı. Çelik, "'Uğur Kurt'un katiline on iki bin yüz lira gibi ödül gibi bir ceza uygulanırken, Gezi davasında bu kentin hakkını korumaya çalışan, bu kentin yeşilini korumaya çalışan, doğasını korumaya çalışan özgürlük talep eden, demokrasi talep eden arkadaşlarımız halen cezaevinde ve çok uzun yıllar cezalar verildi. Hep birlikte adalet mücadelesi vermek zorundayız” dedi.

Okmeydanı Cemevi’nde katıldığı cenaze töreni sırasında avluda beklerken başına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt ölümünün 10. yılında anıldı.

Okmeydanı Cemevi’nde yapılan anma törenine Uğur Kurt’un eşi Narin kurt ile annesi Güllünaz Kurt, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İl Yönetimi, CHP Beyoğlu ve Şişli ilçe başkanları, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ile Alevi kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

''Uğur Kurt katledildiğinde çocuğu 3 yaşındaydı bugün 13 yaşında"

Anma etkinliği sırasında bir konuşma yapan Çelik, “On yıl oldu, Uğur Kurt tam bu noktada açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi” dedi. Çelik, Kurt’un ölümünden sonra acılı ailenin yaşadıklarına değinerek, “O on yıllık zaman dilimi içerisinde aile hem bir adalet arayışı içerisindeydi, hem de başka acılar da yaşadı. Uğur Kurt'un babası, oğlunun acısına dayanamayarak kansere yakalandı ve aramızdan ayrıldı. Uğur Kurt'un annesi şu anda burada. Yine tedavi süreçleri kendisinin devam ediyor. Uğur Kurt katledildiğinde çocuğu 3 yaşındaydı. Bugün 13 yaşında'" dedi.

Ailenin adalet arayışının devam ettiğini belirten Çelik, yargı sürecine ilişkin de "'Kıymetli avukatımız, davanın teknik süreciyle ilgili detayları sizlerle. Başta şunu ifade etmek isterim: Derler ki ‘adalet ölürse devlet ölür’. Devletin en temel görevlerinden bir tanesi vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaktır. Başka görevlerinden bir tanesi de eğer bir vatandaşının, bir yurttaşının canına, malına bir zarar gelmişse orada adaleti sağlamaktır. Ne yazık ki Uğur Kurt davasında adalet yerini bulmamıştır'" dedi.

“Mücadelemizi sokaklarda, meydanlarda, mahkeme koridorlarında vereceğiz"

Çok sayıda davada Uğur Kurt davasına benzer kararlar verildiğine dikkati çeken Çelik, bunlara karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

''Sadece Uğur Kurt davasında değil, aslında uzun süredir Türkiye'de birçok dava ne yazık ki birçok davada adalet yerini bulmuyor. Hrant Dink'in katilleri serbest bırakıldığı bir ülkede siyasetçilere otuz yıl gibi, kırk yıl gibi cezalar verilebiliyor. Uğur Kurt'un katiline on iki bin yüz lira gibi ödül gibi bir ceza uygulanırken, Gezi davasında bu kentin hakkını korumaya çalışan, bu kentin yeşilini korumaya çalışan, doğasını korumaya çalışan özgürlük talep eden, demokrasi talep eden arkadaşlarımız halen cezaevinde ve çok uzun yıllar cezalar verildi. CHP olarak bağımsız ve tarafsız bir yargı düzenini sağlamak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemizi sokaklarda vereceğiz. Mücadelemizi meydanlarda vereceğiz. Mahkeme koridorlarında vereceğiz.''

''Tam bağımsız bir yargı sistemine kavuştuğumuz bir Türkiye için mücadele edeceğiz''

Özgür Çelik, "'Uğur Kurt davasını takip ettik. Bundan sonraki aşamalarını da takip edeceğiz. Ailenin yanında olacağız'" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

''Ama nerede bir adaletsizliğe uğrayan varsa oralarda da olacağız. Hep birlikte bu adalet mücadelesini vermek zorundayız. Hep birlikte demokrasi mücadelesini vermek zorundayız. Hem daha demokratik bir Türkiye için hem herkesin kendisini özgür hissettiği, herkesin eşit olduğu bir Türkiye için hem de gerçekten tam bağımsız bir yargı sistemine kavuştuğumuz bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz diyorum. Tekrar Uğur Kurt'u saygıyla, rahmetle anıyorum.''

Anka Haber Ajansı