Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Galip Dede Cemevi'ne Yapılan Saldırıya Kınama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün akşam saatlerinde uyuşturucu ve tehditten suç kaydı olan M.D.’nin saldırısına uğrayan Garip Dede Cemevi'ni ziyaret etti. Çelik, "Ülkemizdeki tüm ibadethaneler maneviyatın, huzur ve barışın çatısıdır. Saldırıyı kınıyor, Cemevi yönetimi ve görevlilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün akşam saatlerinde uyuşturucu ve tehditten suç kaydı olan M.D.’nin saldırısına uğrayan Garip Dede Cemevi'ni ziyaret etti. Çelik, "Ülkemizdeki tüm ibadethaneler maneviyatın, huzur ve barışın çatısıdır. Saldırıyı kınıyor, Cemevi yönetimi ve görevlilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.

Garip Dede Cemevi'ne dün M.D. adlı kişi tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Cemevine girip tahrik edici davranışlarda bulunan M.D., cemevi yaşam alanında sağa sola saldırıp Atatürk büstünü kırdı. Cemevindeki vatandaşların müdahalesiyle yakalanan M.D., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetin yaptığı inceleme sonucu M.D. isimli saldırganın uyuşturucu madde kullanımı ve tehdit suçlarından kaydı, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan firari olduğu ortaya çıktı.

"Ülkemizdeki tüm ibadethaneler maneviyatın, huzur ve barışın çatısıdır"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan ile birlikte Garip Dede Cemevi yönetimini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Çelik, "Ülkemizdeki tüm ibadethaneler maneviyatın, huzur ve barışın çatısıdır. Saldırıyı kınıyor, Cemevi yönetimi ve görevlilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı