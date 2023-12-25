Chp İstanbul İl Başkanlığı, Ölümünün 50. Yılında İsmet İnönü'yü Andı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ölümünün 50. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin uzun yıllar genel başkanlığını yapan İsmet İnönü’yü, Beşiktaş'taki İsmet İnönü Parkı'ndaki programla andı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ölümünün 50. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış olan İsmet İnönü’yü andı. Anmaya İsmet İnönü’nün kardeşinin kızı Mutlu İlmen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul İl Yönetimi, Parti Meclis üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ile İBB Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beşiktaş İsmet İnönü Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in konuşmasıyla devam etti.

Çelik, konuşmasına başlamadan önce terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

'İSMET İNÖNÜ BAĞIMSIZLIK BELGESİNİ İMZALAYAN KAHRAMANDIR'

Konuşmasına “Milli Mücadele kahramanımız, 2. Cumhurbaşkanımız ve 2. Genel Başkanımız İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 50. yılında anmak için bir aradayız. Demokrasi kahramanımız İsmet İnönü’yü sevgiyle saygıyla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” sözleriyle anarak başlayan Çelik, İsmet İnönü'nün ülkenin bağımsızlığı için verdiği mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnönü Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin geleceği belirsizlikle dolup taşarken ortaya çıkan bir kahramandır. Hem Milli Mücadelemizin aşamalarının hem de Lozan'ın kahramanıdır. Lozan'da yazılan destan İsmet İnönü liderliğindeki Türk heyetinin ulusal bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü korumasının öyküsüdür. Gösterdiği diplomatik ustalık ve sergilediği kararlı duruşuyla Lozan'da ülkemizin kurucu senedi ve bağımsızlık belgesini imzalayandır. İsmet İnönü Türkiye'yi emperyal güçlerin güdümüne sokacak olan Sevr Antlaşması'nı yırtıp tarihin çöp sepetine atan bölünmez bütünlüğümüzün teminatı Lozan Barış Anlaşması’nı sağlayandır. Ve yine İsmet İnönü, Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin devrimlerinin uygulayıcısıdır. Laik hukuk devrimleri, laik eğitim, büyük atılımlar İsmet İnönü’nün başbakanlık döneminde gerçekleşmiştir.”

"ÜLKEMİZİ SAVAŞIN DIŞINDA TUTMAYI BAŞARAN İSMET İNÖNÜ'DÜR"

İnönü'nün 2. Dünya Savaşı sırasında ülkeyi savaşa sokmayarak tarafsız kalmasını sağlayan kişi olduğuna vurgu yapan Çelik, devamında şunları dile getirdi:

“İsmet İnönü II. Dünya Savaşı'nda, savaşın yıkıcı etkilerinden kaçınmak ve ülkenin bağımsızlığını korumak adına tarafsız kalarak uluslararası alanda ülkemizin saygınlığımızı arttırmayı başarmıştır. Ekonomik zorluklar ve uluslararası gerilimlere karşın diplomatik manevralarla ülkemizi savaşın dışında tutmayı başarmıştır. İsmet İnönü, O yıllarda kendisini "Bizi ekmeksiz bıraktın" diye eleştirenlere "Evet, sizi ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım" demiş, savaşın yıkıcı etkilerinden halkımızı korumayı başarmıştır.”

“Sadece zaferlerle değil, aynı zamanda demokratik değerlere olan bağlılığıyla da anmamız gereken bir devlet adamıdır” ifadeleriyle İnönü'yü tanımlayan Çelik, dönemin zorlu koşullarında, ülkeyi çok partili hayata geçirdiğini ve onun bu önemli adımı sayesinde Türkiye'nin çağdaş, demokratik bir devlet olma yolunda önemli adımlarla ileriye taşıdığını belirtti.

"ORTANIN SOLU KAVRAMI İLE DEMOKRATİKLEŞME VE MODERNLEŞME SÜRECİNE ÖNEMLİ KATKI SUNDU"

İnönü'nün CHP'yi “Ortanın solu”yla tanıştırdığının altını çizen Çelik, İnönü'nün bu kavramla toplumsal uyumu, demokratik değerleri ve farklı görüşlerin bir arada var olabileceğini vurgulayan bir vizyon tariflediğini dile getirdi. Çelik "O dönemde ortaya konan ortanın solu kavramı, Türkiye'nin demokratikleşme ve modernleşme sürecinin çok önemli bir adımı ve çok önemli bir başlangıcıdır” şeklinde konuştu.

Çelik, “Ortanın solu kavramı ülkemizde sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin filizlenmesinin önünü açmıştır. Eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik ve gelirin hakça bölüşümü kavramlarının öncüsü İsmet İnönü olmuştur” dedi.

Özgür Çelik, konuşmasının sonunda İnönü'nün liderliği ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Partimize ve demokrasiye büyük katkılarıyla Türk halkının kalbinde yer edinen İsmet İnönü, sadece parlak anların değil, aynı zamanda zor zamanların da bir testi olduğunu yaşamı boyunca sayısız kez bizlere göstermiştir. Bize bugün düşen onun mirasını geleceğe taşımaktır! Onun mücadelesini geleceğe taşımaktır. Onun fikirlerini geleceğe taşımaktır. Konuşmamı sonlandırırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, demokrasi kahramanımız İsmet İnönü’yü, bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”

Anka Haber Ajansı