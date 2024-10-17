Chp İstanbul İl Başkanlığı, Sağlık Çalıştayı Düzenledi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sağlık Komisyonu tarafından düzenlenen Sağlık Çalıştayı’na çok sayıda dernek, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Çalıştayda sağlık sorunları ele alınırken CHP’nin bu alana dönük çözüm önerileri de konuşuldu.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sağlık Komisyonu tarafından düzenlenen Sağlık Çalıştayı’na çok sayıda dernek, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Çalıştayda sağlık sorunları ele alınırken CHP’nin bu alana dönük çözüm önerileri de konuşuldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, Tüzük Kurultayı sonrasında parti programı çalıştayı kapsamında bir dizi çalıştay yapacakları yönünde daha önce ifade ettiği çalıştayların ilki olma özelliğini taşıyan Sağlık Çalıştayı, CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu tarafından Bakırköy’de düzenlendi.

Çalıştaya CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Sağlık Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Havva Gülenç, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Aile Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, Psikiyatri Derneği, Dev Sağlık İş Sendikası, SES, Genel Sağlık İş Sendikası ve İBB Sağlık Daire Başkanlığı temsilcileri katıldı.

“Sağlık alanında birçok sorunla karşı karşıyayız”

Sağlık alanında yaşanan sorunların kurulan masalarda tartışılan çalıştaya ev sahipliği yapan Ayşegül Ovalıoğlu, sağlık alanında yaptıkları çalışmalara değinerek, sağlık alanında geliştirecekleri projelerin güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

Ovalıoğlu, 37 yıllık hekim olarak bugün sağlıkta reform adı altında yapılan çalışmalarla gelinen noktaya ilişkin değerlendirmede bulunarak “Bu sağlık reformu adı altında başlatılan ancak gelinen noktada da sizlerin de benden önceki konuşmacıların da deneyimleri gibi birçok sorunla karşı karşıyayız ama umutluyuz. O yüzden buradayız” dedi.

“İstanbul’da bulunan 271 hastanenin 162 tanesi özel hastane”

Zeliha Aksaz Şahbaz da sağlık alanında yaşanan sorunlara ilişkin şunları söyledi:

“Gerçekten çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir organizasyon. Bugün burada olmaktan Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlık politikalarımızı tekrar gözden geçirmek, bugüne kadar inşa ettiğimiz politikaları tekrar revize ederek ortaya koymak için bir dizi çalışma başlattık. Bugün İstanbul’dayız. İstanbul neredeyse Türkiye’nin bu yıl dörtte birinin ikamet ettiği önem taşıyan ve buna bağlı olarak da çok ciddi sağlık politikalarında yetersizlikler ve zorluklarda yaşayan bir ilimiz. Onun için de çok önemli. Maalesef burada yaşayan İstanbullu hemşehrilerimizin ücret ödeyerek sağlık hizmeti, özel sağlık kuruluşlarına sağlık hizmeti almak zorunda kalıyorlar ve bu istatistiklere bakıldığında da Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Sağlık Bakanlığı’nın 2023 verileri yayınlandı ve burada İstanbul’da bulunan 271 hastanenin 162 tanesi özel hastane ve hastane yatak sayılarına bakıldığında da yüzde 16’sını özel hastanelerden karşılandığında görüyoruz.

“2003 yılında başlatılan sağlıkta yıkımdır”

Tabii ki İstanbul’un sağlık sorunları, Türkiye'nin sağlık sorunlarından bağımsız değil. 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm politikaları maalesef dönüşüm değil, yıkım politikaları olmuştur. Sağlıkta sosyalizasyonun yaygınlaştığı, Türkiye’den maalesef sağlığın ticarileştirildiği piyasa koşullarından teslim edildiği politikalar hayata geçirildi. Biz 90’lı yıllarda tabip odasında çalışırken asistanlığın döneminde hep şey görürdük. Böyle bir rafta genel sağlık sigortası ve aile sağlığı yasa tasarısı diye bir kitapçık görürdük ve oda yöneticilerimiz bunun 12 Eylül darbesi sonrası hazırlandığını söylerlerdi ve güçlü bir politik duruş sergilemişti o zaman toplum. Bunu uygulayamadılar. O dönemde uygulanmadı fakat maalesef AKP iktidarının bu baskıcı yönetimleri doğrultusunda bu anlayış hayata geçiriliyor.”

Konuşmalardan sonra çalıştay kapsamında hazırlanan masalara geçildi ve sağlık alanında çalışan kurum temsilcileriyle birlikte moderatörler eşliğinde sağlık alanına ilişkin bir tartışma yürütüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı, parti programı kapsamında çalıştaylar düzenlemeye ve toplumun yaşadığı sorunlara muhataplarıyla çözüm aramaya devam edecek.

Anka Haber Ajansı