Chp İstanbul Milletvekili Enginyurt’tan Yeni Akit’e Tepki: "İnsanlıkları Kurumuş"

(MANİSA) – CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Yeni Akit'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili ifadelerini değerlendirirken, "Kendilerine Müslüman diyorlar ama insanlıkları kurumuş" dedi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Zeyrek’in hayati fonksiyonlarında iyileşme işaretleri gözlemlendiği bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da hastaneye gelerek, durumu hakkında bilgi aldı.

Zeyrek’in durumunun iyiye gittiğini ifade eden Enginyurt, şunları söyledi:

“Güzel bir insan. Hakikaten Manisa'ya yakışır, adam gibi bir adam. Şu an en azından kalp atışları normale dönmüş. İyi bir seviyeye doğru gidiyor. Bütün ilaçlara bakılıyor, uyutuluyor. Ama yeterince vermemelerine rağmen daha iyi olmuş. İlaç seviyesi düşürülmüş ama vücudun kendini kontrol etmesi ve kendini yenilemesinin güzel bir haber olduğu söylendi. Güzel bir haber. Umutla bekliyoruz tabii. Dualarımızla Ferdi Başkan’ın yanındayız. Dileriz güzel bir sonucu, güzel bir haberi hep birlikte alacağız; Manisa alacak, Türkiye alacak. Çünkü şu an Türkiye'de milyonlar Ferdi Başkan'a ağlıyor, üzülüyor ve dua ediyor. Bu mübarek bayram vesilesiyle duaların kabul olacağına inancımızla geçmiş olsun diliyor, acil şifalar temenni ediyorum.”

Yeni Akit gazetesinin Zeyrek’e ilişkin haberindeki "çarpıldı" ve "geberdi" ifadelerine de tepki gösteren Enginyurt, "Hem bu alanda hastane önünde hem de şu an gerek sosyal medyada gerekse telefonlarla bizi arayarak insanlar büyük bir heyecanla, umutla Ferdi Zeyrek için dua ediyor. Bunun partisi de yok. Yani CHP’li diye değil, herkes dua ediyor. Tek dua etmeyen ‘Ak-it’ diye ahlaksız, müptezel olanlar dua etmiyor. Kendilerine Müslüman diyorlar ama insanlıkları kurumuş" dedi.

Anka Haber Ajansı