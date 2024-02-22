Chp İstanbul Milletvekili İlgezdi: “İktidar Önlem Almadı Ve Felaket Geldi”

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Erzincan İliç'teki 9 işçinin enkaz altında kaldığı maden ocağı hakkında 4 Kasım 2021'de CHP Heyeti olarak bölgeye gittiklerini ve madenin felakete yol açabileceğini yetkililere bildirdiklerini ifade etti. İlgezdi, “Yaptığımız ziyarette Çöpler Köyü'ndeki Anagold Altın Madeni'nin çevreye verdiği zararlı etkilerini ortaya koymuştuk. İktidar önlem almadı ve felaket geldi” dedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Maden’inde maden alanının çökmesi sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmaların durdurulduğunu hatırlattı. İlgezdi, 2021 yılında CHP'li milletvekilleri ile Çöpler Köyü ziyareti sırasında, maden ocağının çevreye verdiği zararlardan söz ettiklerini fakat iktidarın herhangi bir önlem almadığını belirtti.

“İKTİDAR, ŞİRKETE 2015 YILINDA 1 MİLYAR 337 BİN TL TUTARINDA YATIRIM TEŞVİKİ VERMİŞ”

İlgezdi, şunları kaydetti:

“Arama çalışmaları 7. gününde heyelan ihtimali gerekçesi ile durdu. 10. gündeyiz ve yetkililerden ciddi hiçbir açıklama yok. Umutlar azalırken beklenen sadece 9 işçi değil, 9 can, eş, baba, evlat… Daha önce siyanür havuzundaki sızıntıyla gündeme gelmiş bir maden ocağı, ölümün ta kendisiyim diyor ama iktidar gözünü, kulağını kapatmış, insan sağlığını, çevreye verilen zararı çoktan unutmuş maden ocağını işleten şirkete 2015 yılında bir milyar 337 bin TL tutarında yatırım teşviki vermiş. Yeter mi? Yetmez, Söz konusu teşvik kapsamında şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, yedi yıl boyunca sigorta primi işveren hisse desteği, KDV istisnası, yüzde 90 oranında vergi indirimi, KDV iadesi ve faiz desteği verildi.”

“KAZA DEĞİL, KADER HİÇ DEĞİL, CİNAYET”

Türkiye'de geçen yıl iş kazalarında en az bin 929 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan İlgezdi, şöyle devam etti:

''İşçi ölümleri kaza değil, cinayet demiştim. Bir ümit ile haber beklediğimiz 9 işçimizin bulunamayışı bunu maalesef gözler önüne seriyor. Ülkemizde neredeyse her ay maden faciası yaşıyoruz, canlarımızı kaybediyoruz. Ders alınıyor mu, hayır. Madenlerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı önlemek amacıyla gerekli kontrollerden geçmediği gibi, madencilerimizin çalışma alanları da gerekli güvenlik önlemlerinden yoksun. Kaza değil, kader hiç değil, göz göre göre gelen felaketi bile isteye önlememek cinayettir.

Heyet Başkanlığını üstlendiğim 4 Kasım 2021’de Erzincan ve tüm ilçelere CHP'li 44 kişilik Milletvekili grubu ile yaptığımız ziyaretin raporunda İliç’te yaşanacak felaketlere dikkat çekmiştik. Erzincan Saha Raporumuzun İliç kısmında: Çöpler Köyü'ndeki Anagold Altın Madeninin çevreye verdiği zararlı etkiler ve yöre halkının maden sahasının rızası olmamasına rağmen sülfit genişleme yatırımıyla maden ömrünün 2040'a kadar uzatılması ve siyanür kaçağı iddialarına dayalı tepkiler olmasına rağmen hiçbir önlem alınmadığı için felaket geliyorum dedi.''

Anka Haber Ajansı