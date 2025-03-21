Chp, İstanbul'daki Eylemlerde Hak İhlaline Uğrayanlara Hukuki Destek Sağlayacak

Chp, İstanbul'daki Eylemlerde Hak İhlaline Uğrayanlara Hukuki Destek Sağlayacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da devam eden protestolarda hak ihlaline uğradığını belirten vatandaşlara hukuki destek sağlanacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da devam eden protestolarda hak ihlaline uğradığını belirten vatandaşlara hukuki destek sağlanacağını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir gencimiz ve vatandaşımız yalnız değil. Hukuki destek numaralarımızı rehberinize kaydedin" diyerek bir görsel paylaştı. Telefon numaralarının yer aldığı görselde ise şöyle denildi:

"Milletin iradesini hedef alan darbe girişimine karşı İstanbul'da devam eden protestolarda hak ihlaline uğrayan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız için Hukuki Destek Hatlarımıza ulaşabilirsiniz."

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan hukuki destek hatları şu şekilde: 0538 217 5682 - 0537 401 2406

Anka Haber Ajansı

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