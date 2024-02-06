Chp İzmir, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşları Andı

Haber: GİZEM ÇETİNKOL – Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde yaşamını yitirenleri andı.

İzmir'deki anma töreni, depremde yaşamını yitirenler için dakikalık saygı duruşu ile başladı. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde düzenlenen törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra partililer katıldı.

"TÜM YURTTAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Saygı duruşunun ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

“Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yılın sonunda yine aynı acıları hissediyoruz. On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz büyük depremin birinci yılında ölen tüm yurttaşlarımızı rahmetle bir kez daha anıyoruz. Geçen yıl bu depremin olduğu sabah erkenden hem tüm İzmir belediyelerimiz, hem belediye çalışanlarımız, tüm örgütümüz, tüm İzmirliler deprem bölgesine akın etmişti. Dayanışmayı daha birinci saatinden başlattık. Bir yıldır deprem bölgesindeki tüm yurttaşlarımızla elimizden geldiğince dayanışmaya devam ediyoruz. Birinci yılı tamamlanmış olmasına rağmen acıları da yoklukları da halen devam ediyor. Elimizden geldiğince güç koyabildiğimiz ölçüde deprem bölgesindeki tüm yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

"İNSANLARIMIZ BİR YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALA MAĞDUR"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ise şunları söyledi:

“Bir yıl önce bugün bu saatlerde yaşanan bu büyük felaket. Halen hepimizin hafızasında çok taze biraz önce saygı duruşunda bulunurken tekrar o acı anlara geri döndük, dün akşam şunu düşündüm. O kadar büyük acılar yaşandı ki bu acıların detaylarını düşünmek için onları tekrar değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç var. Bu acı geçmeyecek tabii ki herkese rahmet diliyoruz. O günden bugüne baktığımız zaman yaralarımızı tam saramadığımızı, insanlarımızın maalesef halen çok mağdur olduğunu da görüyoruz. İlk günden bugüne kadar İzmirliler, İzmir belediyeleri elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ve gerçekten bir destan yazdı diye biliriz. Çok uzak bir bölge olmasına rağmen herkes karınca kararınca oradaki insanlara ulaşmaya çalıştı. Yardımlarını iletmeye çalıştı. Bizler de belediyeler olarak onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ancak yeterli olmadığını biliyoruz. Orada çocukların, yaşlıların, hasta insanların büyük mağduriyetler yaşadığını biliyoruz. Devletimiz bir an önce buradaki tüm mağduriyetleri gidermek için çok daha aktif çalışmalı ve bu felaketten çıkarılan derle bir daha asla daha önce yapılan hatalar yapılmamalı. Bu felaket hepimize bir mesaj verdi. Ders verdi. Dedi ki kötü evler yapmayın. Böyle felaketleri her zaman yaşayabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Hepimiz bize verilen bu mesajdan gereken ders çıkarmak ve üzerine düşeni yapmak zorundayız. Kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum”

Anka Haber Ajansı