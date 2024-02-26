Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: "Aile Gibi Çalışacağız"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Urla'da muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meclis üyeleri ve yurttaşlarla buluşan, Tugay, “1 Nisan’dan itibaren sizin söylediğiniz, toplumun söylediği her şey duyulacak. Bir aile, bir takımın üyesi gibi çalışacağız” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Urla'da muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meclis üyeleri ve yurttaşlarla buluşan, Tugay, “1 Nisan’dan itibaren sizin söylediğiniz, toplumun söylediği her şey duyulacak. Bir aile, bir takımın üyesi gibi çalışacağız” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Tugay, bugün Urla'yı ziyaret etti. İlçede mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile buluşan Tugay'a, CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal ve CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan da eşlik etti. Programda projelerine değinen Tugay, 29 Şubat Perşembe günü yapılacak proje tanıtım toplantısını hatırlatarak, “Nasıl bir İzmir hayal ettiğimizi, neler yapmak istediğimizi anlatacağız. CHP'li belediye başkan adayları olarak bugüne kadar bu kentin kültürünün, kimliğinin, değerlerinin korunması için nasıl dik durduysak yine aynı şekilde davranacağımızı ifade etmiş olacağız” dedi.

İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA GÜVENCE

İlçe belediye başkanlarının tüm zorluklara rağmen hizmet üretmek için çabaladığını anlatan Tugay, “Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevim esnasında yaşanan sorunlara hakim oldum. Bu sorunları yaşadığım için hiçbir ilçe belediye başkanı arkadaşımın benim yaşadığım zorlukları yaşamasını, sorumluluğu olmadığı halde suçlanan insanlar olmasını istemiyorum. Bir aile, bir takımın üyesi gibi çalışacağız. Planlama, alt yapı, şehrin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yapacağımız işler olacak. Örneğin, her 100 bin kişiye mutlaka bir spor salonu, her 200 bin kişiye bir yüzme havuzu olsun dedik. Nüfusu daha aşağıda olan ilçelerimizde bu sayıyı gözetmeden eğer yoksa mutlaka yapalım. 5 yıl içinde öncelik sırasına göre yapalım dedik. Metropol ilçelerini de en uzak ilçesini de aynı gözle görerek donatalım. Sanat, spor, gençler, yaşlılar için yapacağımız tesislerde ve sosyal işler için gözetelim dedik. Böyle bir bakış açısı ile bakacağız” diye konuştu.

PLANLI ŞEHİRLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şehrin doğasını ve tabiatını koruyacaklarını belirten Tugay, şunları söyledi:

“Bazı alanlar bu şehrin akciğeri, bazı alanlar çok önemli tarım alanı, bazı alanlar Urla’nın da olduğu gibi çok önemli deniz kıyıları. Bunların hepsinin yok olmadan, yıpranmadan korunması lazım. Urla Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. 1 Nisan’dan itibaren sizin söylediğiniz, toplumun söylediği her şey duyulacak. Mutlaka değerlendirme altına alınacak. Öyle bir sistem kurmalıyız ki problemleri derhal fark etmeli, en hızlı şekilde müdahale etmeli ve çözmeliyiz. Ondan sonraki süreçte önümüze problemler çıktıkça değil kendi planladığımız şekilde hayatın devam etmesini sağlamalıyız. Şehrin büyümesi, gelişmesi, olabilecek afetleri de göz önüne alarak bizim planlarımız olmalı.”

“KÜÇÜK ÜRETİCİ BU ÜLKENİN HAZİNESİDİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay, tarımın ve küçük üreticinin önemine de dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Küçük üretici bu ülkenin hazinesidir. Ama öyle bir sistem kurdular ki küçük üreticinin kazanmasını, o kazançla yaşamasını istemiyorlar sanki. İş büyük ölçekli işletmelere ve endüstriye gidiyor, küçük üretici yavaş yavaş yok oluyor. Devletin küçük üreticiyi koruması lazım. Korumuyor, Tarım ve Orman Bakanlığı bunu yapmıyor. Belediye o boşluğu dolduracak bir konumda. İzmir’de Aziz Kocaoğlu Başkan zamanında tarım ve üretici desteklenmeye başlandı. Tire, Bayındır, Ödemiş, Bergama gibi pek çok yerde üreticinin ürettiğini kooperatif üzerinden iyi fiyatlarla alan bir sistem kurdular, destekler sağladılar. Birçok insan ayakta kaldı ve üretime devam etti. Bugün de şehrimizin ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu çok değerli bir hareketti. Ben bunu büyüterek devam ettirmek istiyorum. Yem, tohum, gübre, mazot desteği ile çiftçilerimizin tarım, hayvancılık yapmasını, üretim potansiyelini artırmasını istiyorum. Önümüzdeki yıllarda bu üretime çok ihtiyacımız olacak. Bunu görmemiz ve planlamayı yapmamız gerekiyor.”

“SAĞLIK HİZMETİ KÖTÜYE GİDİYOR”

Türkiye’nin genel sağlık hizmeti kalitesinde de düşüş olduğunu söyleyen Tugay, şöyle konuştu:

“Ben Tabip Odası’nda yıllarca toplum sağlığı ile ilgili çalışma yaptım. Hocalarımız tıp fakültesinde bizi yetiştirirken; "Sizin asıl göreviniz insanların hasta olmamasını sağlamaktır" derdi. Koruyucu hekimlik hizmeti yapmak önemli. Bunun için kendi alanımızdaki her türlü problemle ilgili olarak insanları sürekli eğitmemiz, önlemler almamız, toplumda o hastalığın artamamasını sağlamak gerekiyor. Ben plastik cerrahi uzmanıyım, bizler deri kanseri ameliyatlarını yapardık. Deri kanseri belirli cilt tiplerinin fazla güneşe maruz kalmasıyla olur. Erken teşhis ile ameliyatla alınır, insanlar iyileşir. Ama bunu bilmeyen bir sürü insan, güneşten kendini korumuyor ya da hastalığın erken evresinde tedavi olmuyor. Deri kanserinden ölen binlerce, on binlerce insan var. Eğer insanları doğru zamanda, doğru şekilde bilgilendirirsek, erken dönemde hastalığı için gideceği merkezler oluşturursak o insanlar hasta olmaz ve hayatlarını kaybetmezler. Bugün Türkiye’de verilen sağlık hizmeti de öyle. İnsanları hastalıktan korumak için değil, hasta olsunlar da gidip hastanelere müşteri olsunlar diye bir sistem var. Açıyorlar özel hastane dünya para kazanıyorlar.”

“ŞEHİR HASTANESİ İÇİN YÜZDE 70 DOLULUK GARANTİSİ”

Bayraklı Şehir Hastanesi için yüzde 70 doluluk garantisi verildiğini ifade eden Cemil Tugay, “ Sahibi devlet değil yapan firma. Yapan firmaya bir sürü işletme verilmiş durumda, ayrıca çok yüksek kira veriliyor. İnanılmaz büyük bir zarar, devlete verdiği zararın tarifi yok o kadar kötü bir sistem. O sistemin en can alıcı yanı şu o hastane yüzde 70 dolu olmak zorunda. Eğer olmazsa devlet farkını veriyor para olarak. O hasta nereden gelecek, işte sizler hasta olacaksınız ki oraya gidin. Bir siyasetçinin, kamu yöneticisinin, devlet adamının bu topluma Atatürk gibi bakması gerekir. Ülkesini, insanlarını sevdiği saydığı anlayışla bakması gerekir” ifadelerini kullandı.

“ÇANTADA KEKLİK” ELEŞTİRİLERİNE YANIT

CHP'ye “İzmir garanti, çantada keklik” eleştirilerinin yöneltildiğini anımsatan Tugay, şunları söyledi:

“Böyle değil arkadaşlar. İzmir gerçekten, Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, vatanseverlerin, bu ülkenin kıymetini bilenlerin, zamanında bu ülke için burada ilk kurşunu atıp düşmanı buradan düşmanı denize dökenlerin şehri. Buradan kimse halka, devlete, Cumhuriyete zarar verecek karar beklemesin. İşin doğrusu bu. CHP bu anlayışa sahip olduğu için insanlar destekliyor. Biz bunu biliyoruz, biz İzmirliyiz, biz bu toplumun içerisinde bu nefesi alarak, buradan beslenerek yaşadık ve büyüdük. Ben başka partide de siyaset yapabilirdim. Kimse beni zorla CHP’ye üye yapmadı. Ama benim yetiştiğim şehir, beni yetiştiren insanlar, benim gibi düşünen insanlar, babamdan öğretmenlerime, arkadaşlarımdan meslektaşlarıma bu şehrin bütün insanları, biz buna inanarak yetiştik. Dedik ki kendimizi siyasi olarak nerede en doğru konumlandırırız. İşte bu altı oklu bayrağın altında. Mesele bu. Yoksa böyle falanca tüccar gelip de Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendi kişisel kazancını artırmak için ya da kariyer yapmak için bu partide siyaset yapmıyor.”

“RÜYALARIMIZDA BİLE BU İŞLE İLGİLENİYORUZ”

Tugay, şehirlerin ve ülkenin sorunlarını çözmeye talip olduklarını da belirterek, “Hepimiz mesleği olan, işinde gücünde, büyük başarıları olan ayrıca kariyere ihtiyacı olmayan insanlarız. Güzel şeyler yapmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Rüyalarımızda bile bu işle ilgileniyoruz. Derdimiz var, sorunumuz var. Birileri bu ülkeyi sömürüyor, insanları kandırıyor, çalıyor, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Bunun karşısında siz, biz duracağız. Gün gelecek başka arkadaşlarımız alacak bu bayrağı. Biz bu mücadeleyi vatan için yapıyoruz” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZ TÜRKİYE'DE DEVRİM YAPTI”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yükümüz ağır ama gençliğimiz var, heyecanımız var” sözlerine atıfta bulunan Tugay, “Bu işleri yapmak bize keyif verecek. Ben de büyükşehirde çalışmanın heyecanını yaşıyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, öyle bir şey yaptı ki; çok dinamik, özel insanları aday gösterdi. Elbette deneyimli tecrübeli insanlar da var. Ama Genel Başkanımız Türkiye’de bir devrim yaptı. Arkadaşlarımız başarılı olacak. Ben de ağabeylik yapacağım onlara. Çağdaş bir yerel yönetimle teknolojiyi kullanacağız. Ne yaparsak bilinçli yapacağız. Yol yapmak var, yol yapmak var. Yaptığımız şeyin 3 ayda bozulması var, ömürlük olması var” dedi.

“URLA HAK ETTİĞİ HİZMETE KAVUŞACAK”

CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal da “2019’dan bu yana bir kayyum süreci ile Urla’da karşı karşıyayız. 31 Mart’ta rekor oyla ilçede yeniden CHP'nin iktidarını kuracağız” dedi. CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan ise “5 yıldır kayyum yönetiminde olan ve unutulan ilçemizi unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Urla'nın hak ettiği hizmetleri getirmek için Cemil Başkanımızla, altyapı, üstyapı, kanalizasyon, sinyalizasyon, otopark, trafik hizmetleri, 11 mahalledeki alt yapı hizmetlerine dair çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Sadece mahalle mahalle gezip oy istemiyoruz, sorunları da dinliyoruz” diye konuştu.

CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan ve CHP Urla ilçe başkanı Pelin Karasakal ile birlikte Urla Sanat Sokağı esnafını gezip esnafa hayırlı işler dileyen, Urlalılarla konuşan Tugay, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Eski Urla Pratik Kız sanat Okulu olup yenilenmiş haliyle Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama kafe restoranını gezen Başkan Tugay, öğrencilerin uygulamalı eğitimi hakkında bilgi aldı. Bir esnaf "Doğma büyüme Elazığlıyım. MHP'lilerin içinde büyüdük ama ben CHP'ye oy veriyorum. Sizi destekliyorum yolunuz açık olsun" dedi. Tugay, gezisini Urla Seçim Ofisi ziyaretiyle tamamladı.

Anka Haber Ajansı