Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları

Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın, oy kullandığı Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu 2110 numaralı sandıkta, CHP adayı Cemil Tugay 134 oy, AKP adayı Hamza Dağ 83, İYİ Parti adayı Ümit Özlale 9, Memleket Partisi adayı Cüney Oğuz 1 oy, ANAP adayı Ali Sungur 0 oy, DSP adayı Kemal Cem Pülten 1 oy, Yeniden Refah adayı Cemal Arıkan ise 3 oy aldı.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın, oy kullandığı Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu 2110 numaralı sandıkta, CHP adayı Cemil Tugay 134 oy, AKP adayı Hamza Dağ 83, İYİ Parti adayı Ümit Özlale 9, Memleket Partisi adayı Cüney Oğuz 1 oy, ANAP adayı Ali Sungur 0 oy, DSP adayı Kemal Cem Pülten 1 oy, Yeniden Refah adayı Cemal Arıkan ise 3 oy aldı.

Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına gitti. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte saat 12.00‘de, Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’nda, 2110 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın oy kullandığı 2110 numaralı sandıktan çıkan sonuçlar şöyle;

“CHP adayı Cemil Tugay 134 oy, AKP adayı Hamza Dağ 83, İYİ Parti adayı Ümit Özlale 9, Memleket Partisi adayı Cüney Oğuz 1 oy, ANAP adayı Ali Sungur 0 oy, DSP adayı Kemal Cem Pülten 1 oy, Yeniden Refah adayı Cemal Arıkan ise 3 oy aldı”

Anka Haber Ajansı

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