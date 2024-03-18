Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay'dan İzmir'in Refahını Artırma Sözü

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ödemiş Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya katıldı. İzmir'in bereketli toprakları ve bu topraklar üzerinde yapılan tarımın, kent ekonomisine katkısına dikkati çekerek, seçildikten sonra İzmir'in tüm dinamiklerini kullanarak, şehrin refah seviyesini yükselteceğini söyledi.

Cemil Tugay, Ödemiş Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Tugay, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Surav, Ödemiş Ticaret Odası Meclis Başkanı Arif Basmacı, CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan ile meslek komitelerinin katıldığı toplantıda, kente yönelik projelerini anlattı.

Ege Bölgesi’nin zengin bir tarım havzasına sahip olduğunu, yetişen ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi açısından da stratejik önemi bulunduğunu anlatan Tugay, "'İzmir’i, İzmir yapan en önemli kimliklerinden birisi tarım şehri olması. Diğeri de ticaret şehri olması. Zamanla buna turizmi de eklemek gerekir. Uluslararası ticaretin bu kadar yoğun olduğu şehirde, sosyal ve kültürel yaşam güçlüdür. Bizler yüzleri batıya dönük, gerçekten gelişmeye açık, çağdaş yaşamı benimseyen, bunun gereklerini özellikle demokrasi ve insan haklarını özümsemiş ve yaşam şeklini ona göre kurmuş insanlarız. Bunların hepsi bir bütün, biri diğerinden ayrılamaz. Bir şehrin refahının olması için o şehrin demokrasiyi yaşatması, insan haklarına değer vermesi ve her türlü gericilikten uzak durması gerekiyor. Ancak bu zeminde zengin olabiliyorsunuz. Ege Bölgesi de tarımsal zenginliği ile dikkati çekiyor'" diye konuştu.

''İHTİYAÇLAR DOĞRU PLANLAMA İLE KARŞILANACAK''

Belediyecilik hizmetlerinin alt ve üst yapı hizmetlerinden ibaret olmadığını kaydeden Tugay, "'Artık görüyoruz ki tarıma, hayvancılığa ve birçok sektöre, hükümet vermesi gereken önemi vermiyor. Ciddi bir plansızlık var. Topraklar gittikçe daha fazla verimsizleşiyor. Tohumdan gübreye, akaryakıta her konuda dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Tüm bunlar mevcut iktidarın yanlış politikalarından kaynaklanıyor. Bugün Türkiye’nin en büyük limanlarını yine yabancılar işletiyor. Limanlarımızın milli ekonomi bünyesinde olması gerekirken, devletin veya yerli işletmecilerin işletmesi gerekirken Türkiye’nin en fazla ticaret yapan limanlarını Çinliler, Singapurlular işletiyor. Singapur ufacık bir ülke. Mersin Limanı'nı işletiyor. İnanılmaz bir para kazanıyor. Hayati öneme sahip. Oysa İzmir Limanı sürekli geriliyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra kentin ekonomisini geliştirip büyütmek, toprağı ve tarımı ile refah seviyesi yüksek bir şehir yaratmak için çalışacağını ifade eden Tugay, "'İzmir'de kalkınma belediyeciliği uygulayacağız. Üretimi daha fazla destekleyeceğiz. Üreticinin yanında olacağız. Çiftçimizin, tarım yapan insanımızın ürünlerini sağlıklı koşullarda saklayarak, günü geldiğinde bunu satmalarını sağlayacak tesisler kuracağız. Kırsal bölgede üretimin yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyeceğiz'" ifadesini kullandı.

''İZMİR YAPAY ZEKA KULLANIMINDA ÖNCÜ OLACAK''

Kırsal bölgeler için önemli olan üretim yollarının sürekli açık tutulması için Küçük Menderes’te şantiye kurulacağı sözünü yineleyen Cemil Tugay, şöyle devam etti:

''Burada asfalt, kilit parke üretimi olacak. Alt yapı ekiplerinin sayısını artıracağız. Köy yolları, üretim yollarıyla ilgili problemleri kısa sürede çözeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapay zekayı aktif olarak kullanacak. Yapay zeka konusunu doğru anlamak lazım. Anında binlerce, hatta milyonlarca veriyi alan, saniyeler içinde değerlendiren, ihtiyacınız olan bilgiyi rapor olarak sunan, nerede ne problem olduğunu gören ve ona göre önerilerde bulabilen bir sistemdir bu. Yerel yönetimlerin, kamunun bunları kullanması yarar getirecek. Dünyada başarılı örnekleri var. Ben bu konuda kararlıyım, İzmir’i bu konuda dünyanın öncü şehirlerinden biri yapacağım. Her hizmette bunun yararını göreceğiz.''

Anka Haber Ajansı