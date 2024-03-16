Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay'dan Küskün Seçmene Sandık Çağrısı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti. Yurttaşlara seçimlerde sandığa gidip oy kullanmasının önemini anlatan Başkan Tugay, CHP'li belediye başkan adaylarının amacının kenti korumak olduğunu belirtti. Tugay, Kemeraltı Çarşısı'na dair var olan sorunları da esnafla birlikte çözeceklerini söyledi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti. Yurttaşlara seçimlerde sandığa gidip oy kullanmasının önemini anlatan Başkan Tugay, CHP'li belediye başkan adaylarının amacının kenti korumak olduğunu belirtti. Tugay, Kemeraltı Çarşısı'na dair var olan sorunları da esnafla birlikte çözeceklerini söyledi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da katıldığı ziyarette ilk durak İzmir Milli Kütüphane oldu. Kütüphanede çalışanlara da selam veren Tugay, öğrencilere başarılar diledi.

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ'un ağırladığı Başkan Tugay, 31 Mart seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Küskün seçmenin bulunduğunu anımsatan ve seçmenin sandığa gitmesinin önemine değinen Tugay, şöyle dedi:

“Sandığa gidip oy atmadığınız zaman o gün akşam nasıl hissedeceğinizi merak ediyorum. Bu konuyu herkes düşünmeli. Böyle bir şey olamaz. CHP'nin bu kentte, ülkede neleri koruduğunu ve nelerle mücadele ettiğini unutacaklar mı?

Mesele biz değiliz. Bize destek verilmemesi, başkalarına destek olunması demek. Karşıda kimin olduğunu hatırlasınlar. Bizim amacımız Cumhuriyet değerlerini, ülkeyi korumak” diye konuştu.

“SORUMLULUK HİSSİ İLE BU MÜCADELEYE GİRDİM”

Yap, işlet, devret modeli ile yapılan projelerin kente ve ülkeye zarar verdiğini belirterek, Bayraklı Şehir Hastanesi örneğini veren Tugay, “Projeler, insanların gözünü boyamak için yapılıyor. Hayaller kurdurtarak belediyecilik yaptıklarını söylüyorlar. Birçok projenin yapılması teknik olarak mümkün değil. Yap, işlet, devret ile devleti borç yükü altına koyuyorlar. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Bunları başarı hikayesi diye anlatıyorlar. İnsanın kanı donuyor. Ülkeye dair bir gram sorumluluğu olan insanların bunları düşünmesi, sorgulaması lazım. Ben de bu sorumluluk hissi ile mücadeleye girdim” diye konuştu.

Ulvi Puğ da “Atatürkçülüğün başkenti İzmir. Siz de burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksınız. Yolunuz açık olsun” dedi.

ESNAFA SEÇİMDEN SONRA KAHVE İÇME SÖZÜ VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay daha sonra Tarihi Çarşı'da esnafı ziyaret etti. Yurttaşlar ve esnafla bir araya gelip, sohbet eden Başkan Tugay, var olan sorunları bildiğini ve bunları çözeceklerini söyledi. Çocukluk yıllarında Kemeraltı'nda çalıştığını ve seçildikten sonra farklı bir hikaye yazacaklarını vurgulayan Tugay, “Bu dönem kalkınmaya ihtiyacımız var. Yapı olarak takım çalışmasına çok müsait bir insanım. Mazbata aldıktan sonra her şey değişecek. Beraber çalışırsak çok daha iyi başarılar elde ederiz. Biraz farklı bir belediye başkanı olacağım. Hükümetle de çalışmayı düşünüyorum. Şehrin ihtiyaçları noktasında istişare içerisinde olmayı ve birlikte çözüm üretmeyi önemsiyorum. Kavga eden değil el sıkışan olacağım. Hem şehrin hem insanların kazanacağı birçok şey yapılabilir” diye konuştu.

Bazı esnafların, ilk kez bir belediye başkan adayının bulundukları sokağa girdiğini söylemesi üzerine Tugay, “Daha çok görüşeceğiz. Seçildikten sonra kahve içmeye geleceğim” yanıtını verdi.

“KEMERALTI GÖZ BEBEĞİMİZ”

Tugay, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Semih Girgin ile dernek üyelerinin karşıladığı Başkan Tugay, geçmişte Kemeraltı'nda çalıştığını anımsatarak, “Burası benim için kutsal bir alan. İzmir'in dört bir köşesinde hikayesi olan biriyim. 1 Nisan'dan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Kendimi İzmir'e adadım. Amacım hizmet etmek. Sizlerle birlikte bu kente hizmet edeceğim. Burası ticaret ve kültür merkezi. Var olan sorunlarından arındıracağız. Ne yapacağımızı biliyorum. Mesele buranın potansiyelini tam kullanması için çalışmak. Bölgeye gelenler ile burada çalışanların huzurlu ve mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Buradaki hareketliliği arttırmak için burayı besleyecek şeyler yapmalıyız. Kemeraltı göz bebeğimiz” diye konuştu.

Semih Girgin de Tugay'a seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı