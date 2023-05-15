Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “Biz Seçimi İlk Turda Kazanamadık Ama Adam Da Seçimi İlk Turda Kazanamadı”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin “İzmir’in aldığı oylar Türkiye’de değişime yetmedi. Biz seçimi ilk turda kazanamadık ama adam da seçimi ilk turda kazanamadı. İlk kez adama ilk turda seçim kazandırmamayı başardık. Gidecek daha yolumuz var. Önümüzde iki hafta var bu değişim taleplerinin çoğunluğunu bir araya getirecek çalışmalar da yürütüp değişim talebinin gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin “İzmir’in aldığı oylar Türkiye’de değişime yetmedi. Biz seçimi ilk turda kazanamadık ama adam da seçimi ilk turda kazanamadı. İlk kez adama ilk turda seçim kazandırmamayı başardık. Gidecek daha yolumuz var. Önümüzde iki hafta var bu değişim taleplerinin çoğunluğunu bir araya getirecek çalışmalar da yürütüp değişim talebinin gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçim sonuçlarına ilişkin bugün İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Oy oranlarını değerlendiren Aslanoğlu, “İzmir’in aldığı oylar Türkiye’de değişime yetmedi. Biz seçimi ilk turda kazanamadık ama adamda seçimi ilk turda kazanmadı. İlk kez adama ilk turda seçim kazandırmamayı başardık. Gidecek daha yolumuz var. Önümüzde iki hafta var bu değişim taleplerinin çoğunluğunu bir araya getirecek çalışmalar da yürütüp değişim talebinin gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

“TOPLUMUN ŞİFRELERİ VAR…”

Deprem bölgesindeki oy oranlarını değerlendiren Aslanoğlu, “Toplumun belli şifreleri var. Onların değişimi de kolay olmuyor. Değişmeyen bir şey var onu hep beraber bulmamız gerekiyor. Toplum oyunu bazı zaman dilimlerinde çok kendisi için bizim rasyonel olduğunu düşünmediğimiz bir şekilde kullanıyor. Bir rasyonalitesi vardır muhakkak. Onu anlamamız lazım” diye konuştu.

“BU UTANÇ İKİMİZE DE AİT…”

Mehmet Ali Çelebi’nin vekil seçilmesini de yorumlayan Aslanoğlu, “Mehmet Ali Çelebi’nin İzmir milletvekili olmasını AK Parti İzmir İl Başkanlığı’yla birlikte paylaşıyoruz. O utanç ikimize de ait” ifadelerini kullandı.

“İZMİRLİ SEÇMEN GERÇEKTEN BU DEĞİŞİM İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YERİNE GETİREN BİR SEÇMEN”

Konuşmasının sonunda İzmirli seçmene seslenen Aslanoğlu, şunları söyledi:

“İzmirli seçmen gerçekten bu değişim için üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiren bir seçmen. Sabah 8 olmadan sandıkta yerini alan amcalarımız, ağabeylerimiz, oy kullanmak için kuyruk bekleyen, birçok yere göre oy kullanma oranı çok yüksek olan, demokrasiye ve iradesine sahip çıkan bu şehre çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bize verdikleri destek için de teşekkür ediyorum. Değişim taleplerini çok yüksek bir yüzdeyle ifade etmesinden dolayı da teşekkür ediyorum”

Anka Haber Ajansı