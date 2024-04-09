Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Bu Bayram, Vatandaşlarımız Ülkemizin Geleceğinden Daha Umutlu

Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Bu Bayram, Vatandaşlarımız Ülkemizin Geleceğinden Daha Umutlu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yayınladığı bayram mesajında "Bu bayram, vatandaşlarımız ülkemizin geleceğinden daha umutlu. Yerel seçimlerde CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan milletimizin, bizlere verdiği bu sorumluluğun farkındayız. Bu desteğin karşılığını hizmet olarak vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yayınladığı bayram mesajında "Bu bayram, vatandaşlarımız ülkemizin geleceğinden daha umutlu. Yerel seçimlerde CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan milletimizin, bizlere verdiği bu sorumluluğun farkındayız. Bu desteğin karşılığını hizmet olarak vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Aslanoğlu, mesajında, CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı başarı nedeniyle, halkın ülkenin geleceğinden daha umutlu hale geldiğini belirtti.

Aslanoğlu'nun mesajı şöyle:

"Türkiye huzurlu günlere, gerginlikten uzak günlere, umutlu günlere hasret kalmıştı. Ramazan bayramı öncesinde, halkımızın yerel seçimlerde CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapması bu hasreti sona erdirdi.

Bayramlar milletimizin ortak değerleridir. Tıpkı kederde ve acıda birleştiğimiz gibi, bayramlarda da aynı heyecanları, ortak sevinçleri yaşıyoruz. Ülke olarak hayat pahalılığının, ekonomik şartların vatandaşlarımızın hayatını çok olumsuz etkilediği zor günlerden geçiyoruz. Halkımız için bu bayram, bir kaç günlüğüne bu dertlerden uzaklaşma, aileleri ve sevdikleriyle mutlu olma imkanı sunacak.

Bu bayram, vatandaşlarımız ülkemizin geleceğinden daha umutlu. Yerel seçimlerde CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan milletimizin, bizlere verdiği bu sorumluluğun farkındayız. Bu desteğin karşılığını hizmet olarak vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Dilerim ki, bu bayram birbirimize Umutlarımızdan bahsedelim, bu bayram birbirimize gelecekte kurduğumuz güzel hayallerden bahsedelim, bu bayram birbirimize gelecek güzel günlerden bahsedelim.

Umudum odur ki, İzmirli tüm hemşerilerim sevdikleri yanlarında, huzur içinde bir bayram geçirsinler. Bu bayram hep birlikte zor günlerden kurtuluşumuzun başlangıcı olsun. Türkiye’nin fedakar, çalışkan ve cumhuriyetine bağlı insanları her şeyin en iyisini hak ediyor.

Başta İzmirli hemşehrilerim olmak üzere, tüm halkımızın bayramını kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte huzur içinde, gönüllerince bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kaynaşlı Devir-teslim Töreninde Gerginlik: Belediye Başkanı, Mhp'li Milletvekiline Çiçek Fırlattı
Kaynaşlı Devir-teslim Töreninde Gerginlik: Belediye Başkanı, Mhp'li Milletvekiline Çiçek Fırlattı
Oğuz Kaan Salıcı: İsrail’e Ticaret Kısıtlaması Kararını Halkımız Aldı, Ticaret Bakanlığı Sadece Açıkladı
Oğuz Kaan Salıcı: İsrail’e Ticaret Kısıtlaması Kararını Halkımız Aldı, Ticaret Bakanlığı Sadece Açıkladı
Bahçeli'Den Bayram Mesajı: "türkiye Cumhuriyeti Sandıkta Kurulmamıştır. Herkes Aklını Başına Almalı''
Bahçeli'Den Bayram Mesajı: "türkiye Cumhuriyeti Sandıkta Kurulmamıştır. Herkes Aklını Başına Almalı''
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Üsküdarlılarla Bayramlaştı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Üsküdarlılarla Bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı: "Gazze'de Akan Kan Duruncaya Kadar Desteklerimizi Sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı: "Gazze'de Akan Kan Duruncaya Kadar Desteklerimizi Sürdüreceğiz"
Volkan Demir: “Kararın, İsrail İle Ticareti Tümüyle Durduracak Şekilde Genişletilmesi Gerekmektedir”
Volkan Demir: “Kararın, İsrail İle Ticareti Tümüyle Durduracak Şekilde Genişletilmesi Gerekmektedir”
Bekir Başevirgen: “Emekliye Bayram Hayal Oldu”
Bekir Başevirgen: “Emekliye Bayram Hayal Oldu”