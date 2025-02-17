Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “Bu Tartışmaya İzmir’de Son Noktayı Koyuyoruz”

CHP’nin 38. Kurultayı ile ilgili iddiaların ardından İzmir İl Kurultay delegeleri, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun başkanlığında toplandı. Aslanoğlu, delegelerin iddiaları tamamen reddettiğini belirterek, "İzmir'deki kurultay delegeleri kesinlikle böyle bir olaya hiçbirimiz şahit olmadık. Hiçbirimiz görmedik. Hiçbirimiz de böyle bir bilgi yok." ifadelerini kullandı. Aslanoğlu, yarın 81 il başkanı ile Ankara'da bu konuda açıklama yapacaklarını belirtti.

(İZMİR)- CHP’nin 38. Kurultayı ile ilgili iddiaların ardından İzmir İl Kurultay delegeleri, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun başkanlığında toplandı. Aslanoğlu, delegelerin iddiaları tamamen reddettiğini belirterek, "İzmir'deki kurultay delegeleri kesinlikle böyle bir olaya hiçbirimiz şahit olmadık. Hiçbirimiz görmedik. Hiçbirimiz de böyle bir bilgi yok." ifadelerini kullandı. Aslanoğlu, yarın 81 il başkanı ile Ankara'da bu konuda açıklama yapacaklarını belirtti.

CHP’nin 38’inci Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, İzmir İl Kurultay delegesi Hatip Karaaslan’ın iddialarının ardından İzmir İl Kurultay delegeleri İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun başkanlığında bugün akşam saatlerinde toplandı.

CHP İzmir İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Aslanoğlu, "Dün akşam saatlerinde kurultay delegelerimizi, toplantı için il başkanlığımıza davet etmiştim. Mazereti olmayan, şehir dışında olmayan, kurultay delegelerimiz ve çoğunluğuyla bugün birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Kurultay delegelerimizin hepsi bu mesnetsiz iddiaları tamamıyla reddediyor. Bütün kurultay delegelerimizin ortak düşüncesi ve fikri bizim içimizde CHP içinde bu iddiaların asla barınamayacağı ve bunun gerçeği yansıtmadığı yani bir yalanla, bir iftirayla CHP karşı karşıyadır. Bugüne kadar olduğu gibi bizler kurultayda tercih ne olursa olsun hepimiz yol arkadaşlarıyız. Yoldaşlarız. Kurultayın iradesini de sonuna kadar kabullenmiş bugüne kadar olan bütün kongreler gibi 38. Olağan Kurultayımızı da. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yol arkadaşlığımız yoldaşlığımız hep birlikte devam edecek" dedi.

"Büyük bir saldırı altında olduğumuzun farkındayız"

"Biz oynanan oyunların farkındayız" diyerek açıklamalarını sürdüren Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Esenyurt'ta, Beşiktaş'ta, parti içinde yapılmak istenen olayların farkındayız. Partimize karşı yapılmış büyük bir saldırı altında olduğumuzun farkındayız. O yüzden CHP kurultay üyeleri olarak bizler bu karanlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Omuz omuza bu mücadelemiz sürecek."

"Reddediyoruz"

CHP’nin 38’inci Kurultayı ile ilgili söz konusu iddialarla ilgili de Aslanoğlu, "İzmir'deki kurultay delegeleri kesinlikle böyle bir olaya hiçbirimiz şahit olmadık. Hiçbirimiz görmedik. Hiçbirimiz de böyle bir bilgi yok. O yüzden bunu reddediyoruz" dedi.

"Bu tartışmaya İzmir'de son noktayı koyuyoruz"

Söz konusu iddiaları dile getiren İzmir İl Kurultay delegesi Hatip Karaaslan’la ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını da belirten Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Bugün toplanan tüm kurultay delegelerimizle bu tartışmaya İzmir'de son noktayı koyuyoruz. Bundan sonra bununla ilişkin herhangi bir soruyla karşılaşmak dahi istemiyoruz. Yarın 81 il başkanımızla Ankara'da olacağız. Ankara'da da buna ilişkin bir açıklamamız olur. İzmir'de bu olay bugün itibariyle kapanmıştır."

Anka Haber Ajansı