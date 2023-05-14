Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “Büyük Bir Farkla İzmir’de Seçimi Alacağız”

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Büyük bir farkla seçimi alacağız” dedi.

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Balçova ilçesinde kendi oy kullandığı sandığın oy sayımlarını takip etti.

Oy sayımının ardından CHP İzmir İl Seçim Koordinasyon Merkezine gelen Başkan Şenol Aslanoğlu, seçimle ilgili ilk değerlendirme için şunları söyledi:

“ÇOK GÜZEL SONUÇLAR GELİYOR”

“İlk önce kendi sandığımda oy oranlarını ve sonuçlarını takip ettim kendi oy kullandığım sandıkta oy oranı yüzde 73,5 yan sınıfta ise yüzde 75,5. Çok güzel sonuçlar geliyor. Seferihisar, Balçova, Bornova, Karabağlardan gelen ilk sonuçlar beklediğimizin de üstünde bir performans geliyor. Çok kısa bir süre içinde sandıklar sisteme girilmiş olacak girildikten sonra göreceğiz ki büyük bir farkla İzmir’de seçimi alacağız.”

“DEMOKRASİ ŞÖLEN HALİNDE BİR SEÇİM YAŞANIYOR”

Sandıklarda herhangi bir problem yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili soru üzerine Aslanoğlu, “10 bin sandığımız var sandıklarda ufak tefek sıkıntılar yaşandı ancak kayda değer bir sorun olmadı adeta demokrasi şölen halinde bir seçim yaşanıyor. Şehir sakindi, herkes sakindi. İzmir gayet medeni bir şekilde seçimin oy verme kısmını geçirdik bundan sonra da sorun yaşamadan gerçekleştireceğimize benim güvenim tam. Şu an kayda değer bir sandık açılmadı biliyorsunuz bizim kendi sistemimiz var chp.org.tr var oradan girilen verilere bakıyoruz. Henüz İzmir’de bile 200 sandık girmiş değiliz. Sayım sürüyor. İzmir benim beklediğimin de üzerinde performans gösteriyor daha önce sizlerle daha önce anketler konuşmuştuk onların üzerinde bir sonuç çıkacağı çok net.”

Anka Haber Ajansı