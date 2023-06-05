Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “İzmir Her Zaman Olduğu Gibi Chp’ye Ve Kılıçdaroğlu’na Sahip Çıkmıştır”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde İzmir’deki seçim süreci ve alınan sonuçları değerlendirdi. Aslanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir her zaman olduğu gibi hem CHP’ye hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmıştır” dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde İzmir’deki seçim süreci ve alınan sonuçları değerlendirdi. Aslanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir her zaman olduğu gibi hem CHP’ye hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmıştır” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bugün CHP İzmir İl Binasında basın toplantısı düzenleyerek 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecine ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslanoğlu’na toplantıda İl Sekreteri Avukat Özlem Ünsal, Bilişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcı Tevfik Türk, İl Eğitim Sekreteri İlhan Akaltun ve İl Başkanvekili Münir Sirhan Özen eşlik etti.

“İZMİR HER ZAMANKİ GİBİ AYDINLIĞA SAHİP ÇIKMIŞTIR”

Seçim sürecinde yapılanları anlatarak konuşmasına başlayan Aslanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir her zaman olduğu gibi öncesindeki seçimde de hem CHP’ye hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmıştır. Büyük bir teveccüh göstermiştir. İzmir’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy Erdoğan’ın aldığı oydan yaklaşık 1 milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek, eğer seçim sadece İzmir’de olsaydı bu seçim açık ara bir sonuçtu ya da sadece İzmir’de olsaydı İzmir’de 1 milyon 19 bin 999 İzmirli Kemal Bey’e oy vermeseydi bile Kemal Bey bu seçimi kazanırdı. Seçim sonuçlarına baktığımızda İzmir performansını gösteren Türkiye genelinde başka il yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oyla seçilecek İzmir artı 1 milyon oy vermiştir sahip çıkmıştır. Türkiye genelinin diğer yerlerine baktığımızda da İzmir’deki artı oya ulaşan başka hiçbir şehir yok. İzmir her zamanki gibi aydınlığa sahip çıkmıştır. Oyların artış ve azalışını yüzdesel olarak baktığımızda İzmir yüzde 6,9 oyunu arttıran şehrimiz oldu. Parti olarak milletvekilliği seçimlerinde bir önceki seçimlere oranla hemen hemen aynı oy alınmış durumda. Ciddi bir oy artışımız yok. İlçelerde de sonuçlar hemen hemen aynı. Kiraz ve Kemalpaşa’da Erdoğan'ın arkasında kaldık. Geri kalan 28 ilçede ipi önde göğüsledik" dedi.

Aslanoğlu'nun konuşmasının ardından il yöneticileri tarafından seçimlerde yapılan çalışmalar anlatıldı.

Anka Haber Ajansı