Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “İzmir’e Yakışan Liyakat Sahibi Adaylar. Biz Kazanacağız”
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Adaylarının kesinleşmesinin ardından “Sana Söz Biz kazanacağız” mesajı verdi.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekili adaylarının kesinleşmesinin ardından “Sana Söz Biz kazanacağız” mesajı verdi.
Aslanoğlu, partisinin İzmir milletvekili adaylarının liyakat sahibi ve çalışkan isimlerden oluştuğunu ifade ettiği yazılı açıklamasında, halkın iktidarına 34 gün kaldığını, 15 Mayıs itibariyle Türkiye’ye tam anlamıyla baharı yaşatacaklarını belirterek, şunları söyledi;
"15 MAYIS’TA TÜRKİYE’YE BAHARI YAŞATACAĞIZ, MİLLET KAZANACAK"
“Millet İktidarına ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na sayılı günler kala milletvekili adaylarımızın kesinleşmesiyle artık daha da hızlı çalışarak, adaylarımızı halkımızla buluşturacağız. İzmir’in vekil adayları İzmir’e yakışan, liyakat sahibi, çalışkan isimlerden oluştu. Gerek ittifak kontenjanından gerekse örgütümüz içinden belirlenen adaylarımız Millet iktidarının milletvekilleri olacaklar.
İzmirliler ile birlikte halkın iktidarına 34 gün kalmışken, ülkemize çöken kara bulutları dağıtmak, adaleti ve İzmir kimliğini tüm ülkede hakim kılmak için omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Elbette tüm aday adaylarımız bu listelerde yer alacak donanıma sahipti. Ancak sadece 28 kişilik bir liste belirleniyor. Aday adaylarımızın uzmanlığına, emeğine ve verecekleri desteğe şimdi daha çok ihtiyacımız var. Hedefimiz belli.15 Mayıs sabahı Türkiye’ye tam anlamıyla baharı yaşatacağız. Birlikte çalışacağız, biz kazanacağız, millet kazanacak.”
CHP İZMİR ADAY LİSTESİ
CHP İZMİR 1. BÖLGE
Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda Erdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya Ösen
Haydar Altıntaş
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Alçay
İZMİR 2.BÖLGE
Gökçe Gökçen
Rıfat Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Mehmet Salih Uzun
Deniz Yücel
Mustafa Bilici
Hacer Foggo
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helil İnay Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan
Anka Haber Ajansı