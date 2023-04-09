Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “İzmir’e Yakışan Liyakat Sahibi Adaylar. Biz Kazanacağız”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekili adaylarının kesinleşmesinin ardından “Sana Söz Biz kazanacağız” mesajı verdi.

Aslanoğlu, partisinin İzmir milletvekili adaylarının liyakat sahibi ve çalışkan isimlerden oluştuğunu ifade ettiği yazılı açıklamasında, halkın iktidarına 34 gün kaldığını, 15 Mayıs itibariyle Türkiye’ye tam anlamıyla baharı yaşatacaklarını belirterek, şunları söyledi;

"15 MAYIS’TA TÜRKİYE’YE BAHARI YAŞATACAĞIZ, MİLLET KAZANACAK"

“Millet İktidarına ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na sayılı günler kala milletvekili adaylarımızın kesinleşmesiyle artık daha da hızlı çalışarak, adaylarımızı halkımızla buluşturacağız. İzmir’in vekil adayları İzmir’e yakışan, liyakat sahibi, çalışkan isimlerden oluştu. Gerek ittifak kontenjanından gerekse örgütümüz içinden belirlenen adaylarımız Millet iktidarının milletvekilleri olacaklar.

İzmirliler ile birlikte halkın iktidarına 34 gün kalmışken, ülkemize çöken kara bulutları dağıtmak, adaleti ve İzmir kimliğini tüm ülkede hakim kılmak için omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Elbette tüm aday adaylarımız bu listelerde yer alacak donanıma sahipti. Ancak sadece 28 kişilik bir liste belirleniyor. Aday adaylarımızın uzmanlığına, emeğine ve verecekleri desteğe şimdi daha çok ihtiyacımız var. Hedefimiz belli.15 Mayıs sabahı Türkiye’ye tam anlamıyla baharı yaşatacağız. Birlikte çalışacağız, biz kazanacağız, millet kazanacak.”

CHP İZMİR ADAY LİSTESİ

CHP İZMİR 1. BÖLGE

Yüksel Taşkın

Ahmet Tuncay Özkan

Sevda Erdan Kılıç

Murat Bakan

Ednan Arslan

Seda Kaya Ösen

Haydar Altıntaş

Devrim Barış Çelik

Sefer İpekli

Güldem Atabay

Şahbal Aras

Fulya Alçay

İZMİR 2.BÖLGE

Gökçe Gökçen

Rıfat Nalbantoğlu

Rahmi Aşkın Türeli

Mahir Polat

Mehmet Salih Uzun

Deniz Yücel

Mustafa Bilici

Hacer Foggo

Esin Doğan Metin

Altan İnanç

Emine Helil İnay Kınay

Ayten Gülsever

Nurşen Balcı

Burak Kotan

Anka Haber Ajansı