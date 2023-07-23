Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, Kan Bağışı Çağrısı Yaptı

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir’de kan stoklarının azalması üzerine kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay ile birlikte düzenlenen kampanyaya ilk bağışlar, mahalle delege seçimlerinin sürdüğü Bayraklı’nın Osmangazi Mahallesi’nde yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da kan bağışında bulundu.

Şenol Aslanoğlu, İzmir’de kan stoklarının azalması üzerine bugün başlattıkları kampanya kapsamında Kızılay’a kan bağışında bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, “CHP olarak, delege seçimlerimizi zaten takvim çerçevesinde yapıyoruz ama biz sadece delege seçimlerine odaklanmıyor, İzmir’in ve vatandaşlarımızın tüm sorunlarıyla ilgileniyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Kan stoklarının ciddi şekilde azalmasının hayati bir sorun olduğunu belirten Aslanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HAYAT KURTARMAK İÇİN HALKIMIZI KAN VERMEYE ÇAĞIRIYORUM”

“Bu sorun, insan sağlığı ve hayatı ile ilgili. Tüm ülkede yaşanan kan stoku sorunu İzmir’de de yaşanıyor. Bu konuyu siyaset üstü bir konu olarak görüyor ve çözümü için de Kızılay ile birlikte çalışıyoruz. Başlattığımız kampanya ile mahalle delege seçimlerimizin yapıldığı mahallelerde kurulacak kan bağışı istasyonlarıyla üyelerimizi kan bağışı yapmaya çağırıyoruz. Tabii bu davetimiz sadece üyelerimize değil, tüm İzmirli vatandaşlarımıza. Bu kapsamda ilk bağış istasyonu Bayraklı Osmangazi Mahallesi’nde kuruldu. Ben de vatandaşlık görevimi yaptım ve kan verdim. Hangimizin ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemeyiz. İhtiyaç duyulduğunda hayat kurtarmak için tüm halkımızı bir kez daha kan bağışında bulunmaya çağırıyorum.”

Şenol Aslanoğlu, daha sonra mahalle delege seçimi için sandık başına gelen partililer ile sohbet ederek sandık görevlilerine başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı