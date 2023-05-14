Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “Türkiye Bir Manipülasyonla Karşı Karşıya”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin açıklanan ilk sonuçlarına ilişkin, “Gerçekten bir manipülasyonla karşı karşıya Türkiye. İzmir için rakamları çok rahat söyleyebiliriz. İzmir’de hemen hemen sandık sonuçları şekillenmiş durumda. Üçte birinin inin sonucunu almış durumdayız sonuçlarını. Biz, yüzde 62 gibi bir oy oranındayız. AKP ise yüzde 32 civarında” dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin açıklanan ilk sonuçlarına ilişkin, “Gerçekten bir manipülasyonla karşı karşıya Türkiye. İzmir için rakamları çok rahat söyleyebiliriz. İzmir’de hemen hemen sandık sonuçları şekillenmiş durumda. Üçte birinin inin sonucunu almış durumdayız sonuçlarını. Biz, yüzde 62 gibi bir oy oranındayız. AKP ise yüzde 32 civarında” dedi.

Şenol Aslanoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manipülasyon uyarısı yapan Aslanoğlu, “Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ekrem İmamoğlu hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’ın açıklamalarını diledik. Gerçekten bir manipülasyonla karşı karşıya Türkiye. İzmir için rakamları çok rahat söyleyebiliriz. İzmir’de hemen hemen sandık sonuçları şekillenmiş durumda. Üçte birinin inin sonucunu almış durumdayız sonuçlarını. Biz, yüzde 62 gibi bir oy oranındayız. AKP ise yüzde 32 civarında. AKP’yi ikiye katlamış durumdayız. İzmir için söylediğim sonuçlar, net sonuçlar. İzmir’de 9 bin küsur sandık var. İlk olarak 3 bin 300 sandık açılmış durumda. Biz, Türkiye genelinde öndeyiz” diye konuştu.

2019'da yapılan yerel seçimleri hatırlatan Aslanoğlu, “Henüz birinci tur için net bir rakam söylemek çok zor. Açılan sandık sayısı az. Kalan sandıklar da girildiğinde CHP’nin İzmir’deki oyunu söyleyeceğiz. Ama bu oyunu seyrettiniz. Bu oyunu biliyorsunuz. Bunu 2019 yerel seçimlerinde yaşadınız. 22:30’dan sonra yine bir şey açıklamayacaklar. O yüzden buna prim verecek davranışlardan uzak duralım. Moral bozmaya yönelik davranışlardır bunlar. Türkiye’de biz öndeyiz. Birinci tura yetecek mi, göreceğiz. Tüm illerden sandık sonuçları geldiğinde hep birlikte göreceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı