Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’ndan “35” Paylaşımı

Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’ndan “35” Paylaşımı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim için sosyal medya hesabında başlattığı geri sayım görselleri paylaşmaya devam ediyor. Aslanoğlu, bugün Twitter hesabında; İzmir’in plaka kodu olan 35 için görsel paylaştı.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim için sosyal medya hesabında başlattığı geri sayım görselleri paylaşmaya devam ediyor. Aslanoğlu, bugün Twitter hesabında; İzmir’in plaka kodu olan 35 için görsel paylaştı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun isminin açıklanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçim için geri sayım başlatmıştı. Aslanoğlu, plaka kodu sırasıyla her gün bir ile görselde yer vererek seçime geri sayım yapıyor.

İlk olarak seçime 67 gün kaldığını vurgulamak için plaka kodu 67 olan Zonguldak için görsel hazırlayan Aslanoğlu, bugün de İzmir’in plaka kodu olan 35 için görsel paylaştı.

Aslanoğlu, bugün yaptığı paylaşımda ise plaka kodu 35 olan İzmir’e yer verdi. Aslanoğlu, arkasında İzmir fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “Bugün İzmir. İktidara 35 gün kaldı. Bağımsızlığın, Özgürlüğün, Kurtuluşun Şehri İzmir İktidara Hazır” yazılı görselini paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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