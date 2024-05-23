Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan "Büyük Emekli Mitingi" Çağrısı

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yaklaşık on bin kişiyle 26 Mayıs Pazar günü "'Büyük Emekli Mitingi'" için Ankara'da olacaklarını belirtti.

Ankara’da yapılacak "Büyük Emekli Mitingi" öncesi il yönetim kurulu üyeleri, Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'la birlikte basın açıklamasında bulundu. İzmir’deki sağanak yağış nedeniyle Gaziemir Abdullah Arda Meydanı yerine CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı binasında açıklama yapıldı.

Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekûn vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi "insanca yaşam" yerine "sefalet koşullarında yaşam'a mahkûm eden iktidara, "bu büyük adaletsizliğe son verin" demek için meydanlardayız.

5 bin liralık dul-yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. "Açım, aç" diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkûm edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan Amca için buradayız. Anımsayacaksınız; bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL’ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp, "Gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır" dediler. Dedikleri ile yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı, yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler.

''Çalışma Bakanı milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor!

Oysa İktidar; 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmiş, "Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin "yüzyılına" bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde! Almanya’da ise bin 552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan Amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor!

Emekliler sosyal ölüme terk edilmiştir

Derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda-enerji-barınma-sağlık-tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir! Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara’da toplanacağız. "Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor" diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, "kazandık" diyeceğiz. Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz.

Vatandaşlarımız, ilçe başkanlıklarımıza mitinge gelmek istediklerini bildiriyorlar. Onların hepsini not alıyoruz. Buradan Ankara'ya gitmek isteyen tek bir yurttaşımızı bırakmadan Ankara'ya gideceğiz. Yaklaşık olarak 241 civarında bir otobüs hedefimiz var. O da yaklaşık olarak 10 bin kişi. Onun dışında tabii arabalarla, uçaklarla vesairelerle gidecek arkadaşlar da olacak."

Anka Haber Ajansı