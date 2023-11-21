Chp İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'ndan Özgür Özel'e Ziyaret

Chp İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'ndan Özgür Özel'e Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Arslanoğlu, "Yapacak çok işimiz, milletimizin de bizden büyük beklentileri var. Genel Başkanımızın liderliğinde, özlenen Türkiye'yi inşa etmeye kararlıyız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Arslanoğlu, "Yapacak çok işimiz, milletimizin de bizden büyük beklentileri var. Genel Başkanımızın liderliğinde, özlenen Türkiye'yi inşa etmeye kararlıyız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Genel Merkez'deki makamında ziyaret etti. Özel ile ziyaretine ilişkin görüntüleri X (Twitter) hesabından paylaştı. Aslanoğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i makamında ziyaret ettim. Bu memleket için yapacak çok işimiz, milletimizin de bizden büyük beklentileri var. Genel Başkanımızın liderliğinde, özlenen Türkiye'yi inşa etmeye kararlıyız"

Anka Haber Ajansı

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