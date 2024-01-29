Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Biz Hazırız, Bu Yarışı Chp Kazanacak”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada; “Yeni bir süreç başlıyor, birbirimizle olan demokrasi yarışını şimdi milletimize hizmet için diğer partilerle yapacağız. Biz hazırız, bu yarışı Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Hayırlı olsun” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada; “Yeni bir süreç başlıyor, birbirimizle olan demokrasi yarışını şimdi milletimize hizmet için diğer partilerle yapacağız. Biz hazırız, bu yarışı Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Hayırlı olsun” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aslanoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“BİZ HAZIRIZ, BU YARIŞI CUMHURİYET HALK PARTİSİ KAZANACAK”

“Saygıdeğer İzmirliler, aday adaylarımız heyecanla, titizlikle, özenle ev ev, sokak sokak dolaşarak, kendilerini tanıttılar, projelerini anlattılar. Nihayetinde her ilçemizde bir adayımız ile yarışa gireceğiz. MYK ve PM kararlarını vererek İzmir adaylarımızı belirledi. Öncelikle yarışa katılan bütün aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Yüzlerce iyi fikir ve proje ortaya koydular, partimiz ve adaylarımız bunlardan yararlanacaktır. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cemil Tugay'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Seçilen ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum, İzmir’imiz için canla başla çalışacaklar. Yeni bir süreç başlıyor, birbirimizle olan demokrasi yarışını şimdi milletimize hizmet için diğer partilerle yapacağız. Biz hazırız, bu yarışı Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Hayırlı olsun”

Anka Haber Ajansı