Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Cumhuriyet Halk Partisi, Bu Ülkenin Sigortası Olmaya Devam Edecek”

Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Cumhuriyet Halk Partisi, Bu Ülkenin Sigortası Olmaya Devam Edecek”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından, "Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin sigortası olmaya devam edecek" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından, "Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin sigortası olmaya devam edecek" dedi.

Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılan ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında şu mesajı verdi:

“Her zamanki gibi, bayrağı en önde taşıdı İzmir. Her seferinde bizlere daha güçlü destek verdi İzmirliler. Tüm engellemelere rağmen demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyen, bu seçimde oyları 4 puan daha artırarak yüzde 67,10’a ulaştıran hemşerilerime gönül dolusu teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin sigortası olmaya devam edecek. İzmirliler ile beraber, Sayın Genel Başkan’ımızın hak, hukuk ve adalet yürüyüşünde hep birlikte yan yana yürümeye devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı

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