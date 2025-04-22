Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Cezaevinden Gönderdiği Mesajı Paylaştı

Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Cezaevinden Gönderdiği Mesajı Paylaştı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun el yazısıyla kaleme aldığı mesajı sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu mesajında "Şimdi hep birlikte tek hedefimiz milletimizle birlikte milletin iktidarını ve demokratik adil bir sistemi ülkemize hediye etmektir" dedi.

(İZMİR) – CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun el yazısıyla kaleme aldığı mesajı sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu mesajında "Şimdi hep birlikte tek hedefimiz milletimizle birlikte milletin iktidarını ve demokratik adil bir sistemi ülkemize hediye etmektir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bu gün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Akşam saatlerinde Aslanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun el yazısıyla kaleme aldığı mesajı "Cezaevinden değil, milletin kalbinden gelen bir not bu. Ekrem İmamoğlu’nun İzmir’e mesajı: “19 Mart darbesine karşı başlattığınız imza kampanyası ve tüm mücadeleniz tarihe geçti!” Evet, tarih yazıyoruz. Gelin, şimdi hep birlikte milletin iktidarını kuralım!” diyerek sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Benim sevgili yol arkadaşlarım, CHP. Türkiye ve Dünya demokrasi tarihinde tarih yazıyoruz. Ön seçim sürecinde 19 Mart sivil darbe girişimi sonrası imza kampanyaları ve bütün mücadelemiz tarihe geçmiştir. Şimdi hep birlikte tek hedefimiz milletimizle birlikte milletin iktidarını ve demokratik adil bir sistemi ülkemize hediye etmektir. CHP'li yol arkadaşlarıma minnettarım."

Anka Haber Ajansı

Gündem
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Hakkındaki Suçlamaları Yalanladı: Tamamen Asılsız Ve Uydurma
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Hakkındaki Suçlamaları Yalanladı: Tamamen Asılsız Ve Uydurma
Özgür Özel'den Ankara Valiliği'nin Yasaklama Kararına Yanıt: Yürüyüşümüz Engellenemez
Özgür Özel'den Ankara Valiliği'nin Yasaklama Kararına Yanıt: Yürüyüşümüz Engellenemez
Ali Babacan'dan İktidara Yasa Dışı Bahis Uyarısı: Bu Pisliği Derhal Temizleyin, Kumarın Fişini Çekin
Ali Babacan'dan İktidara Yasa Dışı Bahis Uyarısı: Bu Pisliği Derhal Temizleyin, Kumarın Fişini Çekin
Chp’li Başarır’dan Ankara Valiliği’nin Kararına Tepki: Yarın Oradayız
Chp’li Başarır’dan Ankara Valiliği’nin Kararına Tepki: Yarın Oradayız
Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı: Meclis'i Yeniden Güçlendirmek Hepimizin Tarihsel Sorumluluğudur
Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı: Meclis'i Yeniden Güçlendirmek Hepimizin Tarihsel Sorumluluğudur
Ankara Valiliği Chp’nin Yarın 1. Meclis Önünden Anıtkabir'e Yürüyüşüne İzin Vermedi
Ankara Valiliği Chp’nin Yarın 1. Meclis Önünden Anıtkabir'e Yürüyüşüne İzin Vermedi
Tbmm Genel Kurulu... Chp'li Özcan: Çocuklarımızın Karnı Açken Sermayenin Cebi Dolu
Tbmm Genel Kurulu... Chp'li Özcan: Çocuklarımızın Karnı Açken Sermayenin Cebi Dolu