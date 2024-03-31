Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın yüzde 50.5 önde olduğunu söyledi. Aslanoğlu, “Sandıkların 3'te 1'i açıldıktan sonra genelde bir iki puanlık düşmeye ya da yükselme görebiliriz. Ama oylarımız bu civarda oturmuş gözüküyor. Saat 22.00'da tüm İzmir'i Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz” dedi.

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ,CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yüzde 50.5 önde olduğunu söyledi. Aslanoğlu, "'Sandıkların 3'te 1'i açıldıktan sonra genelde bir iki puanlık düşmeye ya da yükselme görebiliriz. Ama oylarımız bu civarda oturmuş gözüküyor. Saat 22.00'da tüm İzmir'i Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz'" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Aslanoğlu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Sandıkların 3'te 1'i açılınca bir araya geleceğiz demiştim. Bizdeki verilere göre 3 bin 780 sandığın sonucunu almış durumdayız. İlk basın toplantısında söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yüzde 50.5; AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaklaşık yüzde 36 bandında. Bu saatten sonra bildiğiniz gibi sandıkların 3'te 1'i açıldıktan sonra genelde bir iki puanlık düşmeye ya da yükselme görebiliriz. Ama oylarımız bu civarda oturmuş gözüküyor. İlçelerden de çok güzel sonuçlar geliyor. Türkiye'nin her bir yerinden çok güzel sonuçlar geliyor. Özellikle İzmir'in komşularından, Manisa'dan, Uşak'tan, Denizli'den Türkiye'nin her bir yerinden çok güzel haberler geliyor. Bu başarıya imza atan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e genel başkan yardımcılarımıza bu başarıyı doğuran tüm örgütümüze çok teşekkür ediyorum.''

İzmirliler'i saat 22.00'de Cumhuriyet Meydanı'na beklediklerini kaydeden Aslanoğlu, "'Şu ana kadar 29 ilçede yarış kıran kırana sürüyor. Bazı ilçelerin henüz açılmış ilçe sandık sonuçları sonuç verebileceğimiz düzeyde değil. Ama gayet başarılı gittiğini görüyoruz'" dedi.

Anka Haber Ajansı