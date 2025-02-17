Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: "Partimizi Yıpratmaya Çalışıyorlar"

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu iddiaların CHP’yi iç tartışmalara sürüklemeye yönelik olduğunu belirtti.

"İzmir, demokrasinin başkentidir"

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ‘kurultay’ gündemiyle İzmir Sanat binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Aslanoğlu, soruları yanıtladı.

Aslanoğlu, açıklamasında CHP İzmir Örgütü’nün ve kurultay delegelerinin hiçbir baskı veya yönlendirme altında kalmadan kararlarını verdiğini vurguladı. "İzmir, demokrasinin başkentidir. Delegelerimiz özgür iradeleriyle hareket eder. Ne talimat alırlar ne de yanlış işlerin içine girerler" ifadelerini kullanan İl Başkanı, kurultay sürecinde herhangi bir usulsüzlük yaşanmadığını dile getirdi. Ayrıca, sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ziyaret ettiğini ve kendisine yöneltilen iftiraların partilerine zarar vermeyeceğini belirten Aslanoğlu, "Ortaya atılan bu asılsız iftiraların ne partimize ne belediye başkanımıza zarar verebileceğini, İzmir İl Örgütü olarak dimdik arkalarında durduğumuzu kendisine ilettim" dedi.

"Bu süreç, partimizi iç tartışmalara çekme amacını taşıyor"

Ortaya atılan iddiaların, CHP’yi iç tartışmalarla boğma amacını taşıdığını belirten Aslanoğlu, özellikle Esenyurt Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasıyla başlayan sürece dikkati çekti. Aslanoğlu "Kurultay öncesi de il başkanıyım şimdi de. İzmir'de bu iftiralarla ilgili hiçbir şeye şahit olmadım. Buna ilişkin bir bilgi ya da belge de bana ulaşmadı. İzmir ve İzmirliler bilirler, bugüne kadar çeşitli kongreler yaptık, bunlar bizim demokratik yarışlarımız olarak sürer ve sonrasında da devam ederiz. Bunlar, CHP'yi durdurmaya yönelik, bunun farkındayız. Yerel seçimden sonra başlayan ve Esenyurt Belediye Başkanımızın içeri alınmasıyla devam eden sürecin bir parçası olarak düşünüyoruz. Bugün aslında Çiğli Belediye Meclis Üyelerimiz ile bir toplantımız vardı, onu iptal edip burada açıklama yapmak zorunda kaldık. Bizi hedeften saptırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Kurultay sürecine dair konuşan İl Başkanı, iddiaları gündeme getiren CHP İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan’ı aradığını ve ulaşamadığını ancak toplantılarda konuyu kendisine doğrudan soracağını belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Bahsettiğiniz şey kurultay günü delegeler için, "oy kullanın" denmesi, bunda kötü bir durum yok. İradenin kötücül bir şekilde sakatlandığına dair iddialar var ve biz de bunlar İzmir'de olmaz diyoruz. Hatip Bey'in yaptıkları bizi şaşırttı. Daha önce benimle konuşmadan, iç süreçleri tamamlamadan bunu yapması tabi bizi şaşırttı. Karaaslan’ın buna ilişkin bir dava açtığını biliyoruz ama ben dün aradığımda kendisine ulaşamadım. Bugün toplantıya katılırsa kendisine soracağım."

"Partimizin başarısını hazmedemiyorlar"

Aslanoğlu, seçim sürecinde parti olarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Genel Başkanımız ve ekibiyle birlikte partimizin başarısı için çalışıyoruz. Seçim döneminde Cemil Bey ile omuz omuza mücadele ettik ve başarılı olduk. Zaten asıl mesele de bu; bunu hazmedemiyorlar” dedi.

"Kurultay süreci geride kaldı, yolumuza devam ediyoruz"

Kurultay sürecinin tamamlandığını ve parti içinde demokratik bir iradenin ortaya çıktığını vurgulayan İl Başkanı, "Kurultay geçen yıl Kasım ayında tamamlandı. Partimizin üyeleri oylarını kullandı ve bir irade ortaya çıktı. Ben CHP İzmir İl Başkanı olarak, daha kurultay sabahında yeni Genel Başkanımız ile toplantılara katılarak çalışmalarımıza başladım. Doğru olan da budur, bundan sonra da yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Anka Haber Ajansı