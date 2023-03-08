Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Seçim İçin Geri Sayım Sayacı Başlattı

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçim İÇİN sosyal medya hesabında geri sayım görselleri paylaşmaya başladı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ismi açıklandı. Bunun üzerine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından dün itibariyle 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçim için geri sayım başlattı. Aslanoğlu, plaka kodu sırasıyla her gün bir ile görselde yer vererek seçime geri sayım yapacak. Aslanoğlu, ilk olarak seçime 67 gün kaldığını vurgulamak için plaka kodu 67 olan Zonguldak için görsel hazırladı.

Aslanoğlu, bugün yaptığı paylaşımda ise plaka kodu 66 olan Yozgat’a yer verdi. Aslanoğlu, “Bozok yaylasının yiğit insanlarına selam olsun. Bugün Yozgat. İktidara 66 gün kaldı. Kurtuluşun ve kuruluşun kenti İzmir’den Bozok yaylasının yiğit insanlarına selam olsun” görselini paylaştı.

Anka Haber Ajansı