Chp İzmir İl Binasına Ferdi Zeyrek Posteri Asıldı
CHP İzmir İl Başkanlığı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in posterini il binasına astı.
(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in posterini il binasına astı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen hafta evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede üç gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetmişti.
CHP İzmir İl Başkanlığınca, Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu poster binaya asıldı. Posterde "Unutmacağız" yazısı ile Zeyrek'in cenaze töreninden fotoğraf da bulunuyor.
Anka Haber Ajansı