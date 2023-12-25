Chp İzmir İl Binasına “Terörü Lanetliyoruz” Pankartı Asıldı

Chp İzmir İl Binasına “Terörü Lanetliyoruz” Pankartı Asıldı

CHP İzmir İl Başkanlığı, il binasına ve partinin ilçe binalarına “terörü lanetliyoruz” pankartı astı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yaptığı açıklamada “il başkanlığımız ve ilçe başkanlıklarımıza astığımız pankartlarla, çağrımızı bir kez daha halkımızla paylaşıyoruz. ‘Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir…’ Sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü Lanetliyoruz! TBMM derhal kapalı oturum için toplanmalıdır” dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, il binasına ve partinin ilçe binalarına “terörü lanetliyoruz” pankartı astı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yaptığı açıklamada “il başkanlığımız ve ilçe başkanlıklarımıza astığımız pankartlarla, çağrımızı bir kez daha halkımızla paylaşıyoruz. ‘Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir…’ Sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü Lanetliyoruz! TBMM derhal kapalı oturum için toplanmalıdır” dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK Terör örgütü ile çıkan çatışmalarda 12 askerin şehit olmasının ardından tepkiler sürüyor. CHP İzmir İl Başkanlığı, tepkisini il ve ilçe binalarına “terörü lanetliyoruz” pankartı asarak gösterdi.

Asılan büyük boy pankartta “Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir. Sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü Lanetliyoruz! TBMM derhal kapalı oturum için toplanmalıdır! Milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden #MilliYas etiketiyle birlikte pankarttaki ifadeleri kullanarak il başkanlığına asılan pankartın görsellerini paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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