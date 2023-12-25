Chp İzmir İl Binasına “Terörü Lanetliyoruz” Pankartı Asıldı

CHP İzmir İl Başkanlığı, il binasına ve partinin ilçe binalarına “terörü lanetliyoruz” pankartı astı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yaptığı açıklamada “il başkanlığımız ve ilçe başkanlıklarımıza astığımız pankartlarla, çağrımızı bir kez daha halkımızla paylaşıyoruz. ‘Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir…’ Sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü Lanetliyoruz! TBMM derhal kapalı oturum için toplanmalıdır” dedi.