Chp İzmir İl Kadın Kolları'nın Yeni Başkanı Zahide Kurun Oldu

CHP İzmir İl Kadın Kolları Kongresi'nde yeni başkan Zahiden Kurun seçildi. Seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Kurun, "Kazanan İzmir kadınları, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Örgütü oldu. Biz birleşerek çoğalırız, güçleniriz. Ayrı gayrı yok, sen ben yok. Biz birleştiğimizde çok daha güzel olacağız" dedi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Kadın Kolları Kongresi'nde yeni başkan Zahiden Kurun seçildi. Seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Kurun, "Kazanan İzmir kadınları, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Örgütü oldu. Biz birleşerek çoğalırız, güçleniriz. Ayrı gayrı yok, sen ben yok. Biz birleştiğimizde çok daha güzel olacağız" dedi.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Kongresi, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dört yıla yakın süredir il kadın kolları başkanlığı görevini sürdüren Nurdan Şenkal Uçar’ın aday olmadığı kongrede iki aday yarıştı. Zahide Kurun ile Pınar Sert Ceylan'ın yarıştığı kongrede sandıkların saat 18:00 itibariyle kapanmasıyla yeni başkan belli oldu. 339 kayıtlı delegenin 324'ünün oy kullandığı seçime beyaz listeyle giren Pınar Sert Ceylan 157 oy alırken kırmızı listeyle giren Zahiden Kurun ise 165 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre CHP İzmir İl Kadın Kolları başkanı seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurun şunları söyledi:

"Öncelikle bugün gerçekten çok güzel bir kongre süreci geçirdik. Delegelerimizin teveccühü oy rakamlarından da net gözüküyor. Aslında rakamsal olarak belki kırmızı liste beyaz listeden birkaç oy farkla kazandı ama asıl kazanan Cumhuriyet Halk Partisi. Asıl kazanan İzmir kadınları, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Örgütü oldu. Biz birleşerek çoğalırız, güçleniriz. Ayrı gayrı yok, sen ben yok. Biz birleştiğimizde çok daha güzel olacağız. Kırmızı beyaz rengimiz bizim Türk bayrağımızı simgeliyor. Bizim de renklerimiz kırmızı beyazdı. Biz aslında bu bütünlüğü bu renkler bazında da birleştirmiş olduk. Kadınların güçlenmesi, eşit temsiliyet hakkının olması bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde değil, tüm İzmir'in kadınları ile ilgili bir bütünlük birleştirici bir güç olduğumuzda tüm elementleri bir araya getirdiğimizde birbirimizi entegre ettiğimizde ancak çok güçlü olabiliriz. Bu şekilde böyle projelerle ilerleyeceğiz. Sen, ben yok. Biz varız.”

Anka Haber Ajansı